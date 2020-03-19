Как отучить ВАДА кошмарить российский спорт

19.03.2020, Москва, Александр Ростовцев

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), уже испоганившая две Олимпиады (в Рио и в Пхёнчхане) российской национальной сборной не намерено прекращать травлю российского спорта и собирается отстранить наших спортсменов от всех международных игр как минимум на ближайшие четыре года. Согласно новой стратегии ВАДА, российские спортсмены не должны принять участия ни в одном крупном международном соревновании даже в качестве нейтральных участников.

В настоящий момент между Олимпийским комитетом России и ВАДА ведётся напряжённая борьба за участие нашей сборной под национальным флагом на летней Олимпиаде в Токио. Именно от того, чью сторону займёт Спортивный арбитражный суд в Лозанне, будет зависеть участие российской сборной в Олимпийских играх 2022 и 2024 годов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Есть ли шансы у российской сборной попасть на Игры в Токио полноправными участниками соревнований? Спортивные аналитики считают, что шансы есть.

Главной задачей российской стороны, по мнению наблюдателей – убедить международных спортивных чиновников и арбитражный суд в порочности методов, используемых ВАДА против российского спорта.

ВАДА – главный инструмент изоляции российского спорта.

Как всем известно, ВАДА строит свою стратегию по выдавливанию России из международного спортивного движения на основании базы данных с паролями, похищенной из московской антидопинговой лаборатории перебежчиком Родченковым и ещё двумя его подельниками.

По заверению Родченкова, именно он во время Олимпиады в Сочи якобы подменял пробы российских спортсменов на допинг сквозь дырку в стене и даже умудрился каким-то образом исцарапать пробирки изнутри своей длинной когтистой лапой.

Учитывая тот факт, что данные были добыты незаконно и что затем ещё год с ними втихаря мутила ВАДА, ни один суд не должен был принять их к рассмотрению.

Инквизиторам ВАДА, тем не менее, удалось убедить чиновников МОК и судей международного спортивного арбитража в том, что российские спортсмены почти поголовно сидят на допинге и добились отмены достижений российских спортсменов сначала на сочинской Олимпиаде.

«Нейтральные» спортсмены в Пхёнчхане.

Далее, как водится, аппетиты чиновников ВАДА разгорелись и они принялись кошмарить российских спортсменов, разделяя их на «чистых» и «нечистых».

Преследование российских спортсменов ВАДА не прекратила и начала бить по штабам, стараясь сразу скомпрометировать РУСАДА и затребовав от России базу данных LIMS, поскольку филькину грамоту от Родченкова к делу не пришьёшь.

Россия базу долго не отдавала, но в начале 2019 года всё-таки передала её на рассмотрение ВАДА. Целых десять месяцев антидопинговые деляги от спорта ковырялись в ней, после чего заявили: «Российские данные LIMS были скорректированы!», а раз так – российскому спорту добро пожаловать на скамейку штрафников на целых четыре года. Самая жёсткая дисквалификация за всю историю спорта!

Собственно, это и есть самый мутный момент в разборках с ВАДА. Инквизиторы не скрывают: копию официальной базы они сравнивали с копией, похищенной Родченковым с подельниками. Наши справедливо возражают: какого лешего украденные данные берутся за образец? ВАДА разжигает, будто данные официальной базы подверглись коррекции за день до передачи её международному агентству. Дескать, их эксперты этот факт установили. Наши в ответ: протрите глаза – это были технические изменения, которые ни на что не влияют, и вообще, это у вашей сучки Родченкова были пароли от базы, чтобы вносить изменения прямо из США.

Но самая мякотка, что ВАДА, выдвигая свои несуразные обвинения, молчит о главном: какие именно изменения вносились в базу, кого персонально они затронули. Имена, явки, пароли? Молчат, окаянные.

Такова суть главного спортивно-политического конфликта, который будет рассматриваться в суде. Наблюдатели считают, что рассмотрение этого спора в CAS затянется надолго, что ВАДА просто не сможет помешать российской сборной принять участие в Олимпиаде 2020 года. Для этого у неё просто нет соответствующих полномочий.

Но есть нюанс. Если Россия всё-таки проиграет судебные тяжбы в Лозанне, МОК, на основании рекомендаций ВАДА, сможет отобрать у наших атлетов завоёванные медали, как это сделали с некоторыми сочинскими призёрами.

Что Россия предпринимает для успешного противостояния упырям и канализаторам из ВАДА?

Как заверил общественность глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, Россия наняла для защиты в CAS целых две адвокатские фирмы из Швейцарии. Это должно повысить шансы на победу, поскольку положительные результаты имеются: завоёванные в Сочи медали российских атлетов отсудили назад.

Сторона российской защиты постарается запутать ВАДА в двух вопросах.

Во-первых, пусть с фактами в руках доказывает, что базы данных Московской лаборатории были подчищены в России. И, во-вторых, её беспредельщики отбирать флаг у российских спортсменов права не имеют. Если у них есть претензии к РУСАДА – пусть с ней и разбираются, а лапы немытые – прочь от наших спортсменов и от национальных символов.

Однако засудить ВАДА и вытрясти из неё 5 млн евро – это только полдела.

Судя по поступающим данным из открытых источников, Россией уже проводятся и другие усилия в защиту национального спорта. В этом деле важно не зацикливаться на самой кусачей шавке, но и постараться дать по рукам её хозяевам.

Олимпиада-80.

Опыт вмешательства большой политики в проведение олимпийских игр в Лос-Анджелесе (1984 года) и в Пхёнчхане (2018 года) свидетельствует о значительном снижении интереса зрителей к состязаниям, от которых отстранены ведущие спортсмены СССР и России. Некоторые спортивные обозреватели назвали подобные состязания «играми бабушек» за снижение уровня участников и дешевизну завоёванных медалей.

Таким образом, проведение точечной работы с Японией, как с хозяйкой предстоящей Олимпиады, и с Китаем, давно выражающим озабоченность использованием спорта в политическом противостоянии, побуждает эти страны к оказанию влияния на международные спортивные структуры в пользу полноправного участия в них российских спортсменов.

Не менее важно заставить международные и национальные спортивные структуры осознать, что ущемление прав российских спортсменов и применение непропорционально жёстких санкций к нашей стране со стороны политизированного ВАДА наносит ущерб мировому спорту и олимпийскому движению.

России необходимо использовать хороший потенциал для дискредитации американского «Акта Родченкова» (10 лет лишения свободы, $1 млн штрафа «за участие в мошеннических схемах с использованием запрещённых стимуляторов»), включающий механизм американских экстерриториальных репрессий. В США с сожалением отметили, что в МОК очень прохладно отнеслись к ещё одной инициативе Вашингтона наказывать любого жителя планеты по своему усмотрению.

Планомерная и целенаправленная работа с МОК и национальными олимпийскими комитетами, отказывающимися признавать над собой американскую юрисдикцию, может дать положительные результаты в случае объединения усилий. Кроме того, хорошо известны инициаторы и наиболее яростные апологеты «Акта Родченкова» из числа американских политиков, и если признать их токсичными на международном уровне, это резко снизит число американских сенаторов и конгрессменов, желающих указывать другим со своей кочки, как надо поступать в том или ином случае.

Не проходит и дня, чтобы на каких-нибудь международных спортивных соревнованиях антидопинговый контроль не выявил западного спортсмена, пойманного на употреблении допинга. Многие из этих спортсменов получают либо условное наказание, либо благословение ВАДА на приём запрещённых стимуляторов под видом лекарственных препаратов.

Все допинговые протеже ВАДА в обязательном порядке должны оказываться в центре скандала с обнулением репутации, что в конечном итоге отрицательно повлияет на имидже самой ВАДА. Это облегчит работу противникам спортивных инквизиторов по созданию альтернативного антидопингового агентства под контролем МОК. В настоящее время, если кто не в курсе, ВАДА фактически контролируется правительством США, что даёт ей беспрецедентное право вмешиваться в дела спортивных федераций и бесстыже манипулировать достижениями отдельных атлетов и целых команд.

Так должна выглядеть олимпийская сборная России.

ВАДА объявила неспортивную войну российскому спорту не на четыре года вперёд, но и на будущее. Но на этом её хозяева не остановятся. Кошмарить будут и другие национальные спортивные организации, не желающие играть по чужим правилам. Олимпиады и чемпионаты мира угрожают превратиться в англо-саксонский междусобойчик с заранее поделенным уловом медалей. А это значит, что война предстоит долгая, жёсткая и бескомпромиссная. Так победим!