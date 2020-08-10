«Как перед нападением Гитлера»: О чём Россия не решается сказать Лукашенко
Вопрос об официальном признании российского Крыма должен быть жёстко поставлен перед Александром Лукашенко, ведь страна, отказывающаяся признавать территориальную целостность РФ, не может числиться союзником.
Об этом в рамках онлайн-марафора «Выборы в Белоруссии» заявил российский политобозреватель Дмитрий Бабич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Есть одна системная проблема, не решив которую, мы не можем развиваться. Даже кандидат от оппозиции Цепкало, который бежал в Россию и, вроде бы, его не назовешь антироссийским кандидатом, даже он говорит, что «если я одержу победу на этих выборах, на выборах президента Белоруссии когда-нибудь, я продолжу блокаду Крыма». То есть, белорусы экономически не будут взаимодействовать с Крымом – туда не будут летать самолеты, с Крымом не будут заключаться торговые сделки.
Ну, господа, как мы можем объединяться в союзное государство со страной, которая не признает часть нашей страны – Крым, – частью нашего союзного государства?
К сожалению, когда мы говорим о союзном государстве России и Белоруссии, нам никуда не уйти от идеологического вопроса. На него надо смотреть широко открытыми глазами – мы находимся в конфронтации с Западом не по своей вине и не потому, что Запад хочет забрать наши ресурсы – российская элита и при Ельцине, и при раннем Путине была настроена на то, чтобы развивать ресурсы России вместе с Западом на очень выгодных для Запада условиях.
Причины не экономические, они идеологические. У Запада есть новая радикальная идеология… извращенное понимание либерализма… И мы находимся в ситуации идеологического противостояния с Западом. Наиболее умные люди у нас это понимают, но официально это не признано.
А Лукашенко, у меня такое ощущение, просто из-за недостатка своего образования, он это сам до сих пор не понял. Его все встречи с западными контрагентами состоят в том, что он им говорит: «Ну, посмотрите, вам же выгодно». Ну да, экономически выгодно, но они хотят его уничтожить по идеологическим причинам, а не потому, что он им чего-то недодал.
Пока мы не объединимся в борьбе с этой действительно угрозой, которая угрожает и нам, и Белоруссии, которая хочет изменить наш образ жизни – это действительная так, нынешняя западная радикальная идеология уже в корне изменила образ жизни украинцев, резко меняет образ жизни самих западных людей, а у нас об этом не принято говорить.
Это все равно, как накануне гитлеровского вторжения не называть слово нацизм, а говорить, что у нас какие-то проблемы с Германией.
Мне кажется, если говорить о проблемах, почему у нас не получается экономическая интеграция стопроцентная, то она связана с тем, что ни российская элита ни белорусская не сформулировала и не осознала эту общую угрозу. Лукашенко надеется договориться Западом. Огромная часть нашей элиты по-прежнему надеется договориться с Западом. Янукович и другие могли бы их научить, что вообще-то они пытались, и им это вышло боком», – добавил эксперт.
Спасибо!
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