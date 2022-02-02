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Новости Украины

2 февраля исполняется 210 лет со дня рождения Евгения Гребёнки, выдающегося русского писателя. В сегодняшней РФ его, наверное, мало кто знает. Что и неудивительно: в богатой талантами русской литературе Евгений Павлович оказался заслонён другими, более знаменитыми писателями.

На Украине же Гребёнка с советских времён считается классиком местной литературы. Вот только знакомы тут, в основном, с небольшой частью его творчества. Десяток стихов, написанных на малорусском наречии, и 26 малороссийских басен, сюжеты для которых он брал у Ивана Крылова и других баснописцев. Вот, собственно, и всё.

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Между тем, Евгений Гребёнка является автором романса «Очи чёрные» (самое знаменитое его произведение), множества поэм, рассказов, повестей, очерков, а также двух романов – «Чайковский» и «Доктор». Но они – на русском литературном языке, ныне объявленным на Украине «чужим». Потому и замалчиваются.

Родился писатель в родовом имении Убежище Пирятинского уезда Полтавской губернии. Закончил Нежинскую гимназию высших наук (одно из немногих в то время в Малороссии высших учебных заведений). Ещё во время учёбы занялся литературой. Его первые произведения – пьеса «В чужие сани не садись» и ряд стихотворений, как на русском литературном языке, так и на малорусском наречии.

И по духу он с юных лет являлся русским (для малорусов тогда это было естественным). В 1828 году в Нежине ждали императора Николая I, для встречи которого собрали гимназистов.

«Разве у кого нерусское сердце, кто бы не мог представить себе, с каким нетерпением ожидал я видеть самодержца России», – делился впечатлениями Гребёнка в письме к отцу.

У него самого сердце было русское.

По окончании гимназии он поступил на военную службу – в резервный Малороссийский казачий полк. Однако прослужил недолго. Полк должен был выступить на подавление польского мятежа. Но мятежников разгромили раньше, воинскую часть Гребёнки расформировали, а сам он вышел в отставку.

Несколько лет жил в своём имении, а затем отправился в столицу.

«Петербург есть колония образованных малороссиян, – писал он одному из друзей. – Все присутственные места, все академии, все университеты наводнены земляками».

Ныне на Украине модно рассказывать, как в Российской Империи притесняли украинцев (малорусов). Свидетельство Гребёнки говорит об обратном.

Евгений Павлович поступил на службу в Комиссию духовных училищ. Позднее преподавал русскую словесность в ряде военно-учебных заведений. Занимался литературным творчеством (при жизни писателя вышли восемь томов его сочинений). А помимо прочего издал и альманах «Ластівка» («Ласточка»), куда были собраны произведение на малорусском наречии как самого Гребёнки, так и других малороссиян – Льва Боровиковского, Григория Квитки-Основьяненко, Ивана Котляревского, Тараса Шевченко…

В Петербурге он женился. У него родилась дочь. К сожалению, жизнь писателя оказалась недолгой. Не отличавшийся крепким здоровьем, Евгений Павлович в декабре 1848 года простудился и умер.

Среди его произведений стоит ещё упомянуть замечательную поэму «Богдан» (о Богдане Хмельницком). Автор восторженно отзывался о воссоединении Великой и Малой Руси, называл великорусов «народом нам единокровным», подчёркивал близость великорусских и малорусских народных говоров. Устами главного героя поэмы он выражал общее стремление малорусов к тому, чтобы «московский царь, родной, единоверный» принял в подданство Украйну – «своё родное достоянье».

Надо ли удивляться, что на Украине творчество Гребёнки фактически оказалось под запретом?

«Украинский писатель был русским патриотом», – сокрушались деятели украинского движения ещё в 1912 году, когда отмечалась столетняя годовщина со дня рождения Евгения Гребёнки.

Они никак не могли понять, как можно любить одновременно и свою малую родину – Малороссию, и Родину большую – всю великую Россию. Впрочем, многие на Украине не могут этого понять и до сих пор.