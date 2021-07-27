Как плачут и оправдывают «Северный Поток-2» в Польше

27.07.2021, Варшава, Матеуш Пискорский

Новости Украины

Польские эксперты пытаются найти положительные для Варшавы аспекты соглашения США и Германии по поводу завершения строительства газопровода «Северный Поток-2».

От антироссийской риторики отказаться нельзя, ведь именно на аргументах о существовании «российской угрозы» построена вся внешняя политики Польши. Однако, оказывается, что можно представить СП-2 как «гарантию энергетической безопасности Польши и минимизацию угрозы газового шантажа Москвы».

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Таким путем следует польский политолог и американист Збигнев Левицкий.

«На данный момент мы получаем российский га,з и у россиян есть полный контроль над газопроводом Ямал-Европа. Они могут его перекрыть, могут ограничить мощности и говорить, что исправляют технические трудности; разные вещи происходят с этим газопроводом в контексте споров России с Украиной. После запуска СП-2 мы будем получать газ из Германии. Если даже Газпром захочет ударить по Польше, не сможет этого сделать, потому что обязан доставлять газ в Западную Европу, потому что это было бы чревато конфликту со всей Европой» – высказал свое мнение эксперт.

Правда, он признает, что все намного хуже с Украиной, которая сейчас может подвергаться «российскому давлению», но Левицкий один из немногих польских экспертов, которые способны различать интересы Киева и нтересы Варшавы.

Збигнев Левицкий является частым гостем и комментатором правительственных польских СМИ. В свое время открыто поддерживал Дональда Трампа, предупреждая еще до американских выборов, что Джо Байден договорится с Германией, а Польша в его повестке отойдет на задний план.

Кстати, и сейчас в своих комментариях американист утверждает, что Трамп не был бы готов к договоренностям по поводу СП-2, последовательно блокируя строительство газопровода через Балтийское море.

Мнение Левицкого пока отличается от мнения польского правительства, которое отражено, например, в последней совместной декларации глав польского и украинского МИДов. Тем не менее, кажется, что в ближайшее время Варшаве придется смириться с действительностью.

Для этого подход Левицкого может быт полезен. Абсурдность польской политики заключается в том, что никто не готов сказать, что покупать российский газ просто выгодно, при этом делая это без посредников.

Даже Левицкий, по сути, предлагает приобретение российского голубого топлива не напрямую, а через Германию. А ведь любой посредник добавляет к цене свою долю.