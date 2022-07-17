Как победить «пятую колонну» в России и при этом не превратиться в Украину

Новости Украины

С момента начала СВО на Украине тема «пятой колонны» или как их еще принято называть «национал-предателей» вышла за пределы маргинальных ура-патриотических СМИ и кухонь конспирологов, зазвучав на самом высшем уровне, из уст президента, министра обороны, секретаря Совбеза и его первого зама.

Теперь эта тема стала общим местом официозной медийной повестки, «нацпредателей» активно «раскатывает» тонким слоем в своих монологах ведущий Соловьев, про них пишет сонм патриотических блогеров в Телеграме. Ими же – но уже в другом контексте, занимаются спецслужбы – от Роскомнадзора до Следкома и ФСБ. С 24 февраля уже несколько раз было ужесточено наказание за фейки в отношении российской армии и хода кампании на Украине, аналогичным образом ужесточили требования к деятельности так называемых «иноагентов».

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Благодаря принятым мерам из медийного поля были вытеснены множество изданий и сайтов, отрабатывавших прозападную повестку или получавших финансирование от западных фондов. Множество публичных фигур, ассоциировавшихся со ставшим пейоративом термином «либералы», выехали из России за кордон, осев в Грузиях, Армениях, Латвиях, Израилях и других странах.

Тем не менее, в российском обществе так и не появилось четкого понимания того, кого имеют в виду российские чиновники, когда говорят о «пятой колонне» и «национал-предателях». Версий – целый веер. Выяснением этого вопроса задался даже иноагент «Левада-центр», социологи которого провели соответствующее исследование на тему «пятая колонна глазами россиян».

«Левада» выделяет три широкие категории ответов на этот вопрос: а) «коллективный Запад» (западные страны, их лидеры, НАТО и др.), б) российские элиты (преимущественно уехавшие за границу или хранящие там деньги) и в) политические критики российской власти.

При этом, около половины (46%) респондентов не смогли ответить интервьюерам «Левады» на этот вопрос. Социологи-иноагенты интерпретировали это таким образом, что «люди не особо понимают, о чем речь, и эта тема не вызывает у значительного числа людей эмоционального отклика, тема им не интересна».

Между тем, тема эта очень даже интересна. В первую очередь потому, что, несмотря на известное ужесточение законодательства и репрессивных практик, нынешняя Россия даже сейчас (про полгода назад, когда свободно вещало «Эхо Москвы» я вообще молчу) в плане критики власти и манифестирования собственной позиции, расходящейся с мнением большинства и официальным курсом, является обществом гораздо более свободным и даже в чем-то совершенно расхлябанным, нежели Украина, которую в оппозиционной среде и на Западе принято ставить русским в пример «настоящей демократии».

Уже набили оскомину утверждения о том, что на Украине были бы решительно невозможны истории, когда какой-то известный спортсмен или музыкант открыто критикует войну с Россией, называет себя «другом русских» и призывает ВСУ сложить оружие. Причем, делает это во время массового концерта, оплаченного за бюджетные деньги.

Также весьма печальной на Украине была бы судьба муниципальных депутатов, принимающих резолюции с использованием прилагательного «фашистская» применительно к действующей в стране власти. Этими людьми моментально занялись бы если не официальные спецслужбы вроде СБУ, то «активисты и побратимы» в камуфляже. И думается, покаянные ролики на ютубе – это самое малое, что бы случилось с людьми вроде Яшина или Горинова, будь они не российскими, а украинскими депутатами.

О том, чтобы на Украине могли избить военного за украинскую символику, я даже не заикаюсь. Это какая-то ненаучная фантастика. Из той же оперы – множество уютных «публичных пространств» в Москве, которые не так давно приводил в своем блоге военкор и музыкант Аким Апачев – мест, где можно запросто огрести по шее за поддержку СВО и российской армии. В Киеве такие бары, кофейни, коворкинги и прочие места сборки хипстеров просто сгорели бы в одну ночь.

А недавно я открыл ленту новостей и узнал о том, что в России «предложили создать официальный список запрещенных артистов». Чтобы, значит, разного рода Макаревичи с Гребенщиковыми и Би-2 не зарабатывали в стране, которую не любят и называют «агрессором». Прочитав эту новость, мне захотелось от души рассмеяться.

Почему? Да потому, что такие официальные списки на Украине существуют уже седьмой год. И в них вносят всех, включая даже тех, кто вообще не говорил ничего крамольного, а просто молча съездил в Крым через Москву, а не через Киев. И вот оказывается, что в «тоталитарном путинском Мордоре» до сих пор аналогичных официальных черных списков нет, и откровенные русофобы спокойно концертируют, не боясь визита «активистов».

Зато в России есть масса потенциальных предателей на верхних этажах власти. Которых называют в соцсетях кто «партией страха», кто «партией поражения», кто «партией похабного мира». В общем, это те, кому хорошо жилось до СВО и без всякого СВО, а вот эта вот непредвиденная заруба с «цивилизованным миром» неожиданно поломала устоявшуюся жизнь. И эти люди, в отличие о тех, которые «все уехали», остались на месте и молчат. Выжидая благоприятного момента чтобы поднять голову. Ну, или вредят исподтишка.

Причем, речь не об артистах разговорного жанра. Речь о серых или синих пиджаках. О топ-менеджерах среднего или высшего звена, о дипломатах, банкирах и промышленниках, о губернаторах и депутатах. Просто меньшая часть – как тот Волобуев из Газпромбанка или дипломат Бондарев из представительства при ООН – сбежала на Украину открыв забрало, а большая часть – затаилась.

И вот эти люди, по моему мнению, гораздо опаснее и страшнее всех Макаревичей вместе взятых. Ибо Макаревича или Галкина с Ургантом пинать легко. Да и привычные они. Но не они при этом «держат кассу». Гораздо важнее поименно знать тех «Швондеров», кто, по меткому выражению одного известного журналиста «трудоустроил Шарикова в очистку».

Потому что избавиться от них можно либо массовыми кадровыми чистками или каким-то современным вариантом опричнины, либо в процессе какого-то непредвиденного социального катаклизма. Второй вариант, как вы сами понимаете, менее желателен. Но и первый чреват разбалансировкой так полюбившейся начальству за два десятка лет «кладбищенской стабильности». Потому что вызовы времени диктуют запрос на перемены и на подключение к процессам новых людей. Без кавычек.

А новые люди, тем более, болеющие за дело, имеют одно неприятное качество – они плохо контролируемы и не привыкли брать под козырек у начальства, что бы оно, начальство, не вытворяло. Такие люди задают и себе и другим массу неудобных вопросов, на которые нужно отвечать. Не хочется, но – через не могу – надо. Потому что именно так и работает обратная связь власти с обществом. А если нет, тогда – привет, «Николай Второй». Все мы помним, чем закончились долгие годы бодания последнего царя с оппозицией.

При этом начальство тоже можно понять. Вот как это выглядит глазами Системы в описании бывшего идеолога ЕДРа Алексея Чадаева:

«Проблема в том, что как только ты от диванно-экранного патриотизма переходишь к патриотизму деятельному, например, включаясь в какую-нибудь активность хотя бы по сбору и доставке гумпомощи на передний край, ты почти сразу сталкиваешься с таким количеством «свинцовых мерзостей» нашей управленческой машины, что у тебя претензий к ней довольно быстро становится едва ли не больше, чем праведного гнева к врагам по ту сторону линии фронта. Апофеоз — Стрелков, который теперь любому Навальному фору даст в радикализме описаний «как у нас чего». На другом полюсе — Ходаковский, умный и чуткий старый солдат, который, в отличие от, при деле и потому лишь время от времени тихо, но всё же заметно вздыхает и ворчит, как лермонтовский Максим Максимыч. Это неизбежно: в системе нашей «не так» сплошь и рядом, куда ни ткни».

В такой ситуации велик соблазн зачислить в «пятую колонну» и «наймитов Госдепа», и закрыть рты не только реальным наймитам и иноагентам, но и болеющим за дело критикам из патриотического лагеря. Что мы сегодня периодически и наблюдаем – на примере хотя бы последней истории с наездами на военкоров.

Однако польза от наличия здорового критического взгляда со стороны гораздо больше успокоительного «одобрямса». Тут главное – соблюсти баланс между наличием собственного мнения и пониманием того, что такое командная работа в системе. Потому что реальный вред может нанести как тотальное игнорирование условных «Стрелковых», особенно, когда их критика очевидно справедлива, так и ликвидация всех и всяческих шлюзов, когда общество утонет в тотальной критике тысяч таких «Стрелковых», как это произошло в СССР под занавес так называемой «перестройки» и гласности.

В общем, финал истории с «пятой колонной» в России пока что является открытым. Реальных чисток этих авгиевых конюшен пока что не произошло, а если Россия волей обстоятельств, которые сильнее чьих-то хотелок, все же выйдет из теплой ванны нынешней ограниченной СВО и ввяжется в военный конфликт более масштабного уровня, в настоящую войну, которая потребует реальной консолидации и общественной мобилизации вокруг Больших Целей, то делать выбор и переходить рубикон все же придется.