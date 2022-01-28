Как подельница Саакашвили прилетала в Киев разжигать войну

Новости Украины

«О поддержке Украины грузинским народом против агрессии России», – так называлась провокационная антироссийская пресс-конференция, которую в четверг провела в Киеве прилетевшая из Тбилиси депутат Нона Мамулашвили.

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Личность она незаурядная – весьма успешный политик, аналитик и бизнесвумэн. Судите сами, в разные времена Мамулашвили: президент грузино-швейцарской бизнес-ассоциации, директор регионального рынка фирмы Pfizer, старший советник аналитической группы президента Саакашвили, политический аналитик министерства иностранных дел Грузии, основатель и директор института экономической политики Кавказа (CEP) и еще магистр Вестминстерского и Сорбонского университетов.

Будучи депутатом парламента Грузии, Мамулашвили теперь представляет Единое Национальное Движение – партию Саакашвили, главную оппозиционную силу, выступающую за теснейший военно-политический союз с США. ЕНД всегда была партией войны и остается таковой по сей день: она выступала и выступает за вражду с Россией вплоть до военного противостояния с этой ядерной державой. ЕНД демонстративно игнорирует совместную вековую грузино-российскую историю, общее культурное пространство и экономические интересы Грузии, связанные с традиционным российским рынком сбыта для грузинской продукции.

Поэтому никак не удивляет сделанное заявление Ноны Мамулашвили о том, что «грузины генетически не переваривают Российскую империю». Так она сказала об империи, спасшей от физического уничтожения грузинский этнос, взяв под свою защиту расчлененную и разрушенную страну перед угрозой полного уничтожения со стороны иранского шаха и непрекращающихся дагестанских нашествий. Все масштабные мыслители Грузии, включая Ильи Чавчавадзе, видного общественного и политического деятеля второй половины 19-го века (кстати, всю свою жизнь боровшегося с политикой русификации царской России), давали высокую оценку вхождению Грузии в состав империи. Так вот, Чавчавадзе признавал, что именно это событие спасло Грузинскую нацию от физического истребления и принесло ей долгий мир, экономический подъем и культурное процветание.

Пресс-конференцию в Киеве Мамулашвили начинает со следующей характеристики северного соседа: «Россия – это страна хищник! Россия – это страна варвар!». Но такова риторика ультраправых либералов и проамериканского бомонда, сосредоточившихся в партии ЕНД и вокруг него.

Мамулашвили утверждает, что Россия не была наказана за агрессию, совершенную против Грузии в 2008 году. Она не обмолвилась даже словом, о том, что бомбежка ночного Цхинвали и гибель российских миротворцев, находящихся в зоне конфликта, также граждан Российской Федерации, проживающих на территории Южной Осетии, была вполне достаточным легальным поводом, чтобы задействовать вооруженные силы. И этот повод России дал никто иной, как правящее тогда ЕНД и президент Саакашвили!

Да и наказать Россию – не в силах Грузии. А вот ЕНД и Саакашвили как раз и не были наказаны за эту чудовищную провокацию и преступление, ввергнувшую Грузию в военный конфликт с могущественной державой! Наоборот, после того, как ЕНД потеряло власть, под сильнейшим давлением Запада эта партия была сохранена как главная оппозиционная сила. Политика «коабитации» была реализована вопреки воле подавляющего большинства грузинского избирателя 2012 года. Ведь разгром ЕНД тогда был безапелляционным и масштабным! Это потом она вновь набирает определенную популярность на фоне новой зачистки политического поля и ущербной социально-экономической политики правящей ныне «Мечты» – партии, скинувшей ЕНД.

«Сегодня линия борьбы между демократическим миром и варварством, цивилизованным миром и хищником проходит в Украине», – продолжает Мамулашвили и не оставляет даже теоретического шанса для переговоров, для мирного урегулирования конфликта.

Разве могут состояться переговоры с варварами и хищниками? Конечно, нет! Вот она и призывает украинцев к защите своих интересов военным путем. По ее настроению, только война может разрешить противоречие.

Настрой гостьи подкрепляет рядом сидящий военный, ее родной брат и командир «Грузинского Легиона», утверждая, что за 8 лет ВСУ стала грозной силой, которая в состоянии вести полноценную войну с РФ.

Печально, что точно такую же оценку давало грузинской армии политическое руководство Грузии перед конфликтом 2008 года. Оно утверждало, что с начала 90-ых, когда были проиграны войны и в Абхазии, и в Южной Осетии, грузинская армия пошла далеко вперед, что она стала профессиональной и получила важнейший опыт в разных горячих точках в составе международных сил с участием США. Но пятидневное молниеносное военное столкновение 2008 года доказало обратное!

Для Мамулашвили «ужасно неприемлема и позорна» недавно принятая резолюция парламента Грузии, поскольку документ прямо не говорит об агрессии со стороны России. Депутата не удовлетворяет декларация о поддержке территориальной целостности Украины, поскольку одновременно не говорится о России, как о враге и не носит откровенно провокационный характер. Мамулашвили утверждает, что резолюция не выражает позицию Грузии и уточняет, что у наших двух «братских стран» есть один враг и приводит пример «Грузинского Легиона», с оружием в руках сражавшегося против этого «опасного врага с самого начала», то есть с 2014 года. Тем самым она от имени Грузии украинцев призывает к войне с Россией, а Грузии намекает, выступить стороной в военном конфликте.

Примечательно, что даже явно ангажированный журналист задает уточняющий вопрос, насколько г-жа Мамулашвили и ЕНД представляют мнение большинства грузинской общественности, будто бы жаждущей эскалации конфликта в Украине. И, похоже, что журналист так и не был удовлетворен неубедительным ответом, ссылками на то, что ЕНД проигрывает выборы, поскольку якобы подавляется «недемократическими» способами.

Но проамериканский политик Мамулашвили с ее впечатляющим опытом политического аналитика должна была знать об итогах совсем недавно прошедшего социологического опроса, проведенного американским Национально-демократическим институтом (НДИ).

По данным опроса (проводился 7-13 декабря 2021 года), главным предметом беспокойства для населения Грузии является не вопрос безопасности (читай: угроза со стороны России), а экономики. 32% опрошенных в качестве наиболее важной проблемы называют бедность, также 32% — инфляцию, 29% — рабочие места, 16% — территориальную целостность, 13% — пенсии. При этом 2% опрошенных в качестве наиболее важных вопросов называют вступление в НАТО, защиту окружающей среды, вступление в ЕС, криминал, отношения с Россией и судебную систему. Кроме того, 49% респондентов в качестве основной проблемы, с которой сталкивается экономика Грузии, называют безработицу, 42% — инфляцию, 23% — бедность, 21% — низкую заработную плату, 14% — обесценивание лари.

Поэтому, демонстративный приезд депутата от ЕНД в Украину, демонстративное посещение зоны конфликта и призыв к войне с Россией никак не отражает настроение подавляющего большинства населения Грузии!

Третье десятилетие проходит, как Грузия пожинает уничтожающие последствия перманентного противостояния с могучим соседом! Грузия сыта войной и враждой, и желает мира и себе, и Украине.