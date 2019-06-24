Как погромы в Грузии связаны с провокацией Украины возле Керчи

24.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Антироссийские погромы в Грузии были спровоцированы США, партия Михаила Саакашвили является лишь инструментом.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, член КПРФ Леонид Калашников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для меня совершенно очевидно, что за этим стояла партия Саакашвили, которая, прежде всего, возбудилась. Я видел за три дня до того, как Межпарламентская ассамблея собиралась, что творилось в СМИ. Они говорили: не пустим русских, не допустим, устроим им тут головомойку. Визит в первый день прошёл вполне мирно, а вот во второй день начались эти провокации, которые вылились [в столкновения], а людей поджечь очень легко», – заявил представитель Компартии.

Телеведущий Владимир Соловьёв отметил, что «возбуждались» накануне встречи не только в Грузии.

«Майкл Карпентер пишет (советник вице-президента США Джо Байдена – ред.): «Провёл всего три дня в Грузии, не уверен, что правительство полностью осознаёт последствия политики открытых дверей с Россией. С таким количеством «туристов» (хм, ФСБ) и земель, скупаемых российскими бизнесменами, они могут проснуться в один прекрасный день и обнаружить не 20, а 100 процентов оккупированных территорий», – процитировал Соловьёв и добавил, что потому не стал бы всё списывать на одного Саакашвили.

«Саакашвили – инструмент, который проводит эту провокацию. Там несколько задач – что-то стали забывать о Грузии, как говорил бывший президент Украины об Украине. Не так уж много европейцы дали, а забывать начали. Такая же провокация в Азовском море (имеется в виду в Керченском проливе) – что-то забывать стали», – прокомментировал Калашников.