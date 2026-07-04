Как похорошел Пхеньян при СВО

Елена Острякова.  
04.07.2026 15:02
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Северная Корея, Экономика


Западные журналисты отмечают разительные перемены к лучшему в экономике КНДР после начала СВО на Украине.

Об этом руководитель корейского бюро The Wall Street Journal Тимоти Мартин заявил в американском Центре стратегических и международных исследований (CSIS), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные журналисты отмечают разительные перемены к лучшему в экономике КНДР после начала СВО на...

«В страну поступает много денег, и режим тратит их. Экономика Северной Кореи, которая сильно милитаризована и построена на вооружении, теперь нашла покупателя.

Из-за войны на Украине Россия скупает снаряды и боеприпасы. Даже солдаты поехали. Это привело к увеличению доходов на миллиарды долларов.

Не все это в денежной форме. Часть – в виде поставок оружия, ноу-хау и так далее», – сказал Мартин.

Он рассказал, что в КНДР сейчас строится 10 тыс новых домов в год – больше, чем в Нью-Йорке и Лос-Анжелесе. На улицах Пхеньяна много китайских электромобилей, граждане стали активно пользоваться смартфонами, доставкой и другими буржуазными благами. Он считает, что перемены носят долгосрочный характер.

«Россия еще не закончила с Украиной. И даже если они остановятся, им нужно перевооружаться и пополнять запасы, как и многим другим великим державам сейчас.

Войска и ракеты, которые используются в реальных боевых действиях против украинцев, по сути, являются бесплатной рекламой для любой страны, которая готова сказать: мы бы хотели иметь такое оружие, может, нам пришлют каких-нибудь наемников», – сказал Мартин.

 

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