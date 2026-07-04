Как похорошел Пхеньян при СВО

Западные журналисты отмечают разительные перемены к лучшему в экономике КНДР после начала СВО на Украине.

Об этом руководитель корейского бюро The Wall Street Journal Тимоти Мартин заявил в американском Центре стратегических и международных исследований (CSIS), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В страну поступает много денег, и режим тратит их. Экономика Северной Кореи, которая сильно милитаризована и построена на вооружении, теперь нашла покупателя.

Из-за войны на Украине Россия скупает снаряды и боеприпасы. Даже солдаты поехали. Это привело к увеличению доходов на миллиарды долларов.

Не все это в денежной форме. Часть – в виде поставок оружия, ноу-хау и так далее», – сказал Мартин.