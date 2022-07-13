Как Польша «переваривает» Украину и почему «закон о правах поляков» тут ни при чем

Новости Украины

Несмотря на то, что ранее анонсированный Зеленским законопроект о соцгарантиях и правовом статусе граждан Польши на Украине уже внесен в Раду и опубликован на ее сайте, спекуляции вокруг него в российском сегменте соцсетей и СМИ не утихают до сих пор. Казалось бы – вот они, подробности – просто бери, смотри и анализируй.

Но нет – масса серьезных, казалось бы, людей продолжает писать вздор о том, что поляки на Украине будут чиновниками, госслужащими, судьями и полицейскими. Точно так же как ранее не раз и не два писали о якобы готовящемся – уже вот-вот вводе польской армии на территорию Незалежной.

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Все это говорит о том, что реальная картина происходящего, как и реальные механизмы польского влияния на Украину и реальный образ украинского будущего в симбиозе с Польшей на периферии ЕС интересует таких российских политических писателей и комментаторов в последнюю очередь.

Зачем, если у них в головах уже есть давно сложившаяся готовая картинка того, как «Польша оккупирует Украину», а если реальность этой картинке противоречит – тем хуже для реальности.

Так какие же права, в связи с чем, и на какой срок получат поляки на Украине в случае принятия законопроекта Зеленского, как это вписывается в концепцию распространения «мягкой силы» Варшавы и как поменяет ситуацию в будущем? Давайте обратимся к матчасти.

Итак, прежде всего, следует уточнить, что речь в законопроекте идет не о «правах поляков», вытекающих из их этнического происхождения. В документе говорится исключительно о гражданах Республики Польша, находящихся на территории Украины. А если еще точнее, то о «гражданах Республики Польша, их супругах и детях, которые в установленном порядке въехали в Украину с территории Республики Польша для временного пребывания, а также их дети, родившихся на территории Украины».

Поляки по происхождению, но имеющие украинские паспорта и проживающие на украинской территории (по данным последней переписи это более 100 тысяч человек) не приобретают по этому законопроекту никаких дополнительных по сравнению с уже имеющимися общегражданскими прав и соцгарантий.

Во-вторых, речь не идет о каких-то правах и гарантиях, выделяющих их обладателей в какую-то особую группу по сравнению с остальными гражданами Украины. Никто никому не дает БОЛЬШЕ прав, чем другим или каких-то особых, исключительных прав, ни у кого другого не имеющихся.

Речь идет о самых обычных возможностях для легального трудоустройства, бизнеса, получения образования, лечения или социальных выплат, которые положены по закону ВСЕМ гражданам Незалежной и которые с недавних пор предоставлены украинцам в Польше.

В их числе:

-трудоустройство без разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства;

-государственная регистрация как налогоплательщиков и получение регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика в соответствии с законодательством Украины;

-социальная защита, включающая право на обеспечение в случае полной, частичной или временной потери трудоспособности, потери кормильца, безработицы по независимым от них обстоятельствам в соответствии с законодательством и международными договорами Украины;

-ведение хозяйственной деятельности на тех же условиях, что и граждане Украины;

-получение образования наравне с гражданами Украины;

-социальные выплаты согласно законодательству Украины;

-получение пособия из Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью на тех же условиях, что и граждане Украины;

-медицинское обслуживание в государственных медучреждениях на тех же условиях, что и граждане Украины.

Граждане Польши с медицинским образованием и квалификацией врача, медсестры (медбрата), акушерки (акушера) смогут работать в Украине на протяжении 18 месяцев без дополнительных оформлений документов, как для других иностранцев.

И самое, пожалуй, главное: вопреки распространенным в медиасфере мифам, речь не идет о предоставлении вышеперечисленных возможностей с этого дня и на всю жизнь.

В законе четко оговорено, что речь идет исключительно о праве временно находиться на территории Украины на законных основаниях в течение 18 месяцев. К слову, у украинцев есть аналогичное право находиться на территории России без регистрации в течении 90 дней.

Не случайно в преамбуле прямо записано, что этот закон является «ответом на принятие Республикой Польша Закона от 12 марта 2022 года о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства, который действует с 24 февраля 2022 года».

А теперь несколько слов о том, к чему может привести данный закон на практике. Пока что фактическая интеграция польской и украинской экономик и рынков труда идет в одностороннем порядке – из Украины в Польшу. Однако новый закон теоретически открывает аналогичные возможности и полякам.

Другое дело, что вряд ли они будут в обозримом времени стремиться уезжать из благополучной по украинским меркам Польши в нищую и охваченную войной Украину. Тем более что предлагаемые им украинские пособия и стипендии – это слезы по сравнению с тем что дает в этом смысле Польша.

Понятно, что сегодня рядовому поляку, мечтающему больше зарабатывать нет смысла ехать на Украину – там зарплаты существенно ниже, чем у него на родине. И потому поляки едут не на восток, а на запад. Освобождая для украинцев рабочие места в самой Польше.

Уже сейчас в Польше работают миллионы украинцев, причем, многие вполне легально, их число таких будет только расти, поскольку растут квоты на трудовые визы, а многие работники всеми правдами и неправдами перетягивают в Польшу свои семьи. Уже сейчас в польских школах и детсадах учатся десятки тысяч украинских детей. А с нового учебного года польская система образования примет 200 тысяч маленьких украинцев, которые в Польше смогут не только учиться, но и сдать экзамены в соответствии с польскими и евростандартами.

Причем, опять таки вопреки мифам, растет не только миграция неквалифицированного труда, но и труда вполне квалифицированного. И если кто-то гнет спину на клубничных полях, моет полы или работает на заводах-потогонках, то другие устраиваются на вполне приличные по постсоветским меркам места в здравоохранении, по инженерным специальностям, в Польшу релоцируются украинские айтишники, сюда же переносят производства и офисы многие украинские бизнесы, бегущие от войны в Незалежной.

«С начала 2020 года Украину покинули более 66 тыс. врачей и медицинских работников. Еще более 5 тыс. врачей специализированного звена и почти 34 тыс. медработников, большинство из которых пенсионного и предпенсионного возраста, уволились», — констатирует опубликованный на сайте Центра Разумкова ежегодный отчет «Украина 2020−2021: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы».

Десятки тысяч из этих людей сейчас работают в больницах Польши врачами разных специализаций, медсестрами, медбратьями. Работают легально и за более высокую, чем на Украине или в российской глубинке зарплату. А освободившие им эти рабочие места польские специалисты массово уезжают на заработки в более благополучные страны ЕС – в Германию, Францию, Скандинавию, в Британию или Ирландию.

Так работает классический неолиберальный «пылесос», вымывающий квалифицированную рабочую силу с периферии в центры накопления и концентрации капитала.

С получением статуса кандидата в члены ЕС Украина еще больше укрепится в своем статусе резервуара относительно дешевой и притом квалифицированной рабочей силы. И первой остановкой для украинских специалистов на пути в Европу будет именно станция «Польша».

Фактическое стирание границ приведет к тому, что значительные массы украинцев будут чисто экономически ориентированы на запад и прекрасно адаптированы к тамошним социально-экономическим условиям. Собственно, это во многом так и есть уже сейчас. Просто этот процесс по понятным причинам значительно ускорится

Причем, что важно – в эту воронку судя по польской миграционной въездной статистике сейчас все больше втягиваются уже не жители западной Украины, многие из которых уже давно живут и работают в Польше или на два жома, но и киевляне, черниговцы, житомиряне, сумчане, полтавчане, жители Харькова и даже подконтрольного Украине Донбасса.

В этой связи Польше нет никакого резона ввязываться в какие-то бессмысленные и опасные авантюры типа ввода в Незалежную войск или еще чего-то, чего вот уже который месяц подряд ждут от Варшавы российские эксперты. Такое развитие событий возможно только и единственно в том случае, если киевский режим по каким-то причинам начнет реально схлопываться, а зона российского военного контроля сдвинется куда-то западнее Житомира.

Сегодня же, пока российские диванные империалисты увлеченно делят шкуру неубитой Украины, поляки не спеша интегрируют в зону своего влияния большую часть Украины. Прежде всего, совершенно не затронутую боевыми действиями и разрухой ее западную и центральную части, с относительно целой инфраструктурой и людским потенциалом, который в разы увеличился за счет беженцев с обезлюживающего востока.

Неприятная для русских правда в том, что если и можно говорить о каком-то гипотетическом разделе Украины на сферы влияния, то все выглядит так, что это не Польша получает западные остатки Украины, а Россия получает восточные. Причем, получает их в максимально разрушенном боевыми действиями и обезлюженном виде, который потом предстоит годами восстанавливать за счет российского бюджета.

Обескровив войной Донбасс, по которому все эти месяцы ВСУ лупят так, будто не собираются туда возвращаться, Украина сейчас обрекает на ту же участь превращения в выжженное поле боя украинский юг, ранее, казалось, благополучно проскочивший эту опасную станцию за счет относительно быстрого и относительно мирного вхождения в российскую зону контроля.

А тем временем Европа потихоньку экономически переваривает благополучные и мирные запад и центр, всасывая их человеческий потенциал и капиталы украинского бизнеса – массово релоцирующегося в Варшаву, Братиславу, Прагу, Будапешт и далее по списку.