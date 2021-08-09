«Как полыхнуло»: Грандиозный скандал на Украине из-за фото с российской спортсменкой

09.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

На Украине началась очередная травля за публичное проявление симпатии к России – на этот раз объектом нападок оказалась легкоатлетка Ярослава Магучих, которая имела неосторожность сделать совместные фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене.

Седьмого августа на Олимпиаде в Токио россиянка Мария Ласицкене завоевала золото, а её украинская соперница Ярослава Магучих «взяла» серебро.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

После победы Ласицкене украинские легкоатлетки поздравили её с долгожданным титулом. Россиянка и украинка сделали несколько совместных фотографий, которые Ярослава Магучих разместила и на своей странице в соцсети, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские националисты углядели в произошедшем страшную «зраду». Они сделали акцент на том, что Ласицкене, которая выступает за ЦСКА, имеет воинское звание капитан, а Магучих является сержантом ВСУ.

Бандеровцы стали писать украинской спортсменке оскорбительные комментарии.

«Зачем выставлять на Олимпиаду манкуртов и позориться на весь мир? Она не попросила у России политического убежища?»; «Обнимашки с оккупантом хорошо демонстрируют, что прыгали вы только в тылу и никогда не были в Донбассе. Может, как сержанту ВСУ, вам самое время туда съездить на год-другой?»; «Ярослав погиб, чтобы Ярослава могла принимать участие в Олимпиаде, но до нее, видимо, не доходит… Позор!», – такие комментарии оставляли националисты.

Нападкам подверглась не только сама Ярослава Магучих, но и все те, кто начал искренне поздравлять её с победой. Так, в ответ на благодарный комментарий жителя Днепропетровской области, националисты заявили, что весь их регион необходимо «разогнать, чтобы не жрали налоги».

В итоге со специальным заявлением поспешила выступить целый замминистра обороны Украины Анна (в украинском новоязе «Ганна») Маляр. Чиновница вроде бы как заступилась за Магучих, но тут же отчитала ее за политическую несознательность и пообещала провести с серебряной призеркой воспитательную встречу, как только она вернется из Японии.

В защиту спортсменки выступила киевский юрист Татьяна Монтян, которая, не выбирая выражений, обрушилась с критикой на Маляр, посмевшую упрекать Магучих.

«Зацените этот слог! Какие формулировки, какие обороты, какой пафос! Целая ж заместителькиня министра обороны пишет, это вам очень и очень! Стесняюсь спросить у Ганночки: а не слабо ли ей дое***ься до Зелебобика за квартирку в Ливадии, за сериальчики «95-го квартала», которые крутят сутками по россТВ, и за их же концертики «у врага», которые рекламируются даже на Первом у Эрнста? Смотрите-ка, враг у нее, российско-украинская война, информационно-психологическая пушка… И таки шмальнула, как я посмотрю, попав точно в очко всем упоротышам. Ишь, как полыхнуло! Руки прочь от Ярославы Магучих, шлюха ты нацистская. Ты недостойна даже произносить ее имя. Разговор у нее запланирован, ты ж посмотри на нее! О результатах сообщит… Надеюсь, сразу будет послана н***й вместе со своим разговором», – комментирует ситуацию Монтян.