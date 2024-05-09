Как понимать хамский прием, устроенный лидеру Китая в Европе

Китайский «Великий шелковый путь» уперся в Украину и растерявшую экономическое могущество Европу, которая еще и пальцы загибает на встрече с председателем Си.

При этом Китай остается единственным, кто может спасти Европу от нищеты, заявил в эфире «Крым 24» политолог, профессор Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Были два коридора – «Великий шёлковый путь», который «Один пояс, один путь» и шёл очень успешно, и «Север-Юг», который шёл с грехом пополам. Сейчас «Великий шёлковый путь» не работает, а «Север-Юг» работает – это парадокс, который стал для китайцев огромной политической травмой. Они вложились, потому что «Великий шёлковый путь» очень китайская прагматичная история: товары туда, товары оттуда, преодоление своих стереотипов, попытка построить новый Китай. И это всё упёрлось в Украину, в которую китайцы тоже вложили много денег, чтобы относительно безопасно провозить товары. А дальше маячит еще и нищая Европа», – подчеркнул эксперт.

По его оценке, председатель КНР Си Цзиньпин накануне приехал во Францию уговаривать вернуться к некой нормальности, но вместо этого получает «к шампанскому» председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая фактически стала требовать от Китая остановить собственный экономический рост.

«Можно о чём угодно спорить по Европе, но то, что Европа сама себя за последние 20 лет завела в полный геоэкономический тупик, думаю никто не будет спорить. Эти голодранцы выдвигают требования к человеку, который теоретически является единственным, кто может им дать денег. Америка деньги из Европы выносит, а Китай, при определённых политических отношениях, может туда занести. Но тут выходит какая-то тётка, которая до этого не отличилась у себя на постах в национальном государстве, и начинает загибать пальцы, что этот человек должен сделать. Чисто по-человечески: ты приехал предложить благосостояние, а тебе не просто нахамили, а публично нахамили, пытаясь публично унизить», – указал Евстафьев.