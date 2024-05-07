Как понимать предупреждения России о поставках F-16 на Украину

Последние заявления руководства России говорят о том, что пресловутые «красные линии» пройдены, и дальше, кто первый применит ядерное оружие, тот и будет виноват. НАТО регулярно проводит учения по отработке ядерного удара по РФ, включая Новороссию, отметил в эфире «Первого севастопольского» помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия, по-моему, довольно чётко дала понять своими официальными заявлениями, что мы воспринимаем поставку F-16, как поставку носителя ядерного оружия. И здесь нет никакого лукавства: они рассматривают вариант нанесения тактических ядерных ударов и по территории России, и по территории Новороссии, и регулярно отрабатывают нанесение тактических ядерных ударов. Речь идёт об ударах более мощным оружием по 50-килотонн и выше.

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В чем сильны натовские войска – у них есть огромное количество старых ядерных бомб, от которых, конечно, мало будет проку. Но есть и огромное количество крылатых ракет с ядерными бомбами и дальностью до 5 тысяч км. У нас тоже такие ракеты есть, их носят на себе ракетоносители Ту-95м», – отметил он и подчеркнул, что враг может по нам тоже наносить удары, и он к этому готовится, он отрабатывает эти сценарии, постоянно проводит военно-воздушные учения именно такого типа оружия. «И это дорога с двухсторонним движением, и кто первый начнет, тот как бы и виноват. Но если настанет такой момент, что Storm Shadow поразит объект в Рязанской области, куда это годится? После этого мы уже разговаривать ни с кем не будем», – добавил Живов.

Применение ядерного оружия на линии боевого соприкосновения он считает нерациональным, потому как в скором времени ВКС начнёт массово применять планирующие трёхтысячные ФАБы, которые уже близки к ядерным по своим фугасным характеристикам. И гипотетически более тяжёлые и мощные бомбы будут применяться по территории иностранных государств, где находятся узлы поддержки Украины.