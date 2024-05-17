Как понимать слова Путина об отсутствии планов взять Харьков

Владимир Путин заявил в Китае, что у российской армии «на сегодняшний день» нет планов по взятию Харькова. Теперь комментаторы спорят, как трактовать слова главы государства.

Одни полагают, что президент РФ опроверг «диванных патриотов», обещавших скорое возвращение «в родную гавань» второго по величине города Украины. Другие напоминают, что Путин в своё время так же говорил об отсутствии планов у России по возвращению Крыма.

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«Это тоже их вина, потому что они обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Там же гражданские люди гибнут. Все же очевидно. Я публично говорил, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности. Мы это и делаем. Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет», – сказал Путин о действиях украинской стороны.

Обозреватель Борис Рожин склонен считать, что президент не лукавит, и все так и есть.

«Текущая группировка ВС РФ в Белгородской области недостаточна для взятия Харькова. Решение задач по освобождению Харькова требует как минимум двух серьезных операций по взятию Золочева и Золочевского укрепрайона и освобождения Чугуева. Лобовой штурм Харькова с севера видится тупиковой идеей. При этом, если ВСУ не смогут удержать позиции на севере области и допустят прорывы фронта, масштабы операции могут расширяться до более амбициозных сценариев, вроде окружения части сил ВСУ в Харьковской области, чем рагулей пугает Сырский», – написал Рожин в своем тг-канале.

Он считает, что Генштаб РФ ставит перед противником дилемму – где будет нанесен основной удар.

«Если российское командование сможет растащить остатки резервов по кризисным направлениям и нащупать слабину в построении противника, то последствия для ВСУ будут катастрофическими, о чем собственно и предупреждают американцы. И там уже будет не так важно – прорвутся в Харьковской области, где-нибудь на Донбассе или в Запорожье. Напоминаю, что противник считает, что основное весенне-летнее наступление ВС РФ еще не началось», – пишет Рожин.

Военкор Александр Коц тоже считает, что взятие Харькова сейчас – это утопия.

«Штурм второго по величине города Украины с населением около двух миллионов человек потребует колоссальных людских и материальных ресурсов. Вспомните, как тяжело и кроваво шли бои в 400-тысячном Мариуполе. Однако что-то с Харьковом делать все-таки нужно, так как противник не гнушается размещать артиллерию в его городской застройке. Логичной выглядит тактика по полному блокированию города. Необходимо перерезать все пути подвоза боеприпасов к артиллерийским подразделениям, развернутым в застройке», – предлагает Коц.

«Чтобы сформировать санитарную зону, о которой говорил президент, необходимо взять под полный контроль и Волчанск и Липцы и не подпускать противника на дистанцию огня из РСЗО хотя бы по Белгороду. Наши войска продолжают тяжелые наступательные бои», – уточняет военкор Евгений Поддубный.

Политолог Сергей Марков, считает, что России придется брать Харьков.

«Планов взятия Харькова сейчас нет. Правильно. Сейчас нет. И вообще Россия не хочет брать Харьков. Но, возможно, будет вынуждена это сделать. Ведь оттуда продолжаются обстрелы Белгорода. И харьковчане стонут под игом оккупационного бандеровского режима. Поэтому харьковчанам рекомендация прежняя – временно уехать из Харькова, пока ВСУ не прекратят обстреливать Белгород», – написал Марков.

С ним соглашается социолог Сергей Задумов.

«Вот будет создана санитарная зона. Быстро выяснится, что обстрелы Белгорода продолжаются. Из Харькова и идут обстрелы. Уже сейчас наши долбят их огневые позиции в городе. И что дальше? Вы на два хода вперёд хотя бы можете посмотреть? А вот Путин не должен вам говорить, что будет тогда. Он вам отвечает про сейчас».

Донецкий журналист Игорь Гомольский прогнозирует, как использует слова Путина украинская пропаганда.

«Раз уж Путин сказал, что Харьков брать не планируют, то сейчас на сцену должны выбежать украинские спикеры и заявить, что Россия ни за что не возьмет Харьков до какой-нибудь даты. Ибо бесплатные «перемоги» на дороге больше не валяются», – пошутил Гомольский.

А политический обозреватель Андрей Гусий обратил внимание на рекламный ролик службы по контракту в ВС РФ, где актер, играющий бойца, говорит, что рассчитывает получить землю в Одессе и остаться там жить.

«Стоит обратить на некоторое информационное сопровождение, которое также подтверждает, что освобождение будет идти до тех пор, пока регионы России не окажутся в безопасности. В словах Путина ключевой момент – на сегодняшний день. То есть, это коридор для мирных переговоров, если Запад пойдет на это в ближайшее время. Если же вторая сторона так и будет ограничиваться «мирным планом Зеленского», то появятся планы и не только на Харьков, но и Одессу, другие города. Владимир Путин – грамотный политик, который оставляет некоторые моменты на размышления для другой стороны», – написал Гусий.

Украинский политолог Михаил Чаплыга опасается, что Путин уже согласовал в Китае дальнейшее наступление вглубь Украины, потому словам про отсутствие планов взять Харьков верить не стоит.

«Кривит душой… они там плацдарм делают для обхода через Сумы Харькова. Но сперва хотят проломиться по центру Востока и валить снизу в сторону Запорожья. И по Швейцарии. Они с Си хотят, чтоб КНР возглавила его «модерацию» и чтоб пригласили РФ, и чтоб по итогу принять Китайский план. Потом оспорить легитимность Зе и подписать с Радой, но под реальную подпись США», – опасается Чаплыга.