Как понимать слова Шойгу «достигнем намеченных целей в 2025 году»

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Вчерашний доклад министра обороны России Сергея Шойгу вызвал нешуточный резонанс. Выступая на коллегии, глава военного ведомства говорил о ходе СВО и плане мероприятий по совершенствованию ВС РФ, особо подчеркнув дату – 2025-й год как срок «достижения намеченных целей».

«Последовательная реализация мероприятий, планов деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей», – сказал Шойгу. Именно эти слова были мгновенно подхвачены и трактованы как то, что СВО закончится в 2025-м.

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Интересно, к слову, что первыми такую подачу сделали украинские и прозападные либеральные ресурсы.

«Киев за три дня» растянулся до «СВО» и, по словам Шойгу, продлится до 2025 года», – злорадствует печально известный украинский военный преступник Антон Геращенко, создатель сайта карателей «Миротворец».

На самом деле, российский министр имел в виду План национальной обороны, расписанный до 2025 года и предусматривающий обновление военной техники.

«Фейкоделы не унимаются. Министр рассказал о программе по наращиванию боевой мощи до 2025 года. Они полностью переврали его слова, интерпретировав их так, что, мол, как будто СВО запланировано продлить до 2025 года», – отмечает радиоведущая Анна Шафран.

Российский военный эксперт Владимир Орлов пояснил «ПолитНавигатору»:

«Если говорить о той дате, которую назвал наш министр обороны Шойгу, 2025-й год, то, конечно же, его поняли не совсем верно. Министр обороны говорил о национальном плане обороны, о модернизации Вооруженных сил Российской Федерации и обо всем подобном… Что касается украинских ресурсов, которые взяли тезис на вооружение и сейчас его усиленно смакуют, – ну это их дело, пропаганда, конечно, они будут устраивать различные информационные шоу, цепляясь к словам наших государственных представителей и руководителей. Тем не менее, Специальная военная операция пока продолжается по тем же задачам, которые обозначены руководством Российской Федерации. Объективно говоря, пока те цели, которые были обозначены – денацификация и демилитаризация, несмотря на то, что пока нет решения о переходе в наступление с нашей стороны, они в целом выполняются и реализовываются», – заявил Орлов.

В том, что спецоперация не привязана ни к каким конкретным срокам, а будет продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены все ее цели, уверен эксперт комплексной безопасности Денис Гоманов:

«В отношении СВО позиция Сергея Шойгу, впрочем, как и в целом руководства России неизменна. Спецоперация будет продолжаться до достижения заявленных целей. А искажение слов министра обороны в том виде, в каком это выгодно украинской стороне, – будет и дальше. Это часть информационной войны. Выдернули из контекста, вложили свой смысл и создали резонанс на ровном месте – вот их главная стратегия. Нам не нужно на это реагировать. Делаем своё дело, двигаемся вперёд к заявленным целям. Караван идёт – собаки лают».