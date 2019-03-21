Как Порошенко метро в Харькове строил

21.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

В соцсетях разгорается скандал, связанный с воровством сотрудниками администрации Петра Порошенко у российского блогера фотографий для иллюстраций агитки о строительстве харьковского метро, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

“Президент в письме из почтового ящика просит присылать ему предложения и замечания в Перспективный план развития Харькова на 2019-2021 годы. Окей. Предлагаю составителям брошюры внимательнее относиться к реальности. Пишут, что у нас уже роют тоннели метро в сторону Одесской. Иллюстрируя это фотографией российского блогера 8-летней давности. Санкт Петербург. Ст. м. «Обводной канал». Копирайт отрезан. Подписано «Державинская», – сообщвет на своей страничке в соцсети харьковская журналистка Таня Федоркова.

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Сам обворованный райтерами Порошенко российский блогер Александр Попов пишет следующее, затегав в своем сообщении Петра Порошенко:

“Петро Порошенко решил поагитировать за транспорт в Харькове. Ну, дело хорошее. Только как-то странно решил. По ссылке есть все подробности. Если кратко, то Петро украл мою фотографию со строительства станции «Обводный Канал» в Санкт-Петербурге, снятую 8 лет назад. И проиллюстрировал её строительством станции «Державинская».

На фото изображен финиш ТПМК для наклонного хода, так как станция в СПб глубокого заложения. А вот станция в Харькове — мелкого.

Ну право, какие мелочи, подумаешь наврал своим избирателям в очередной раз.

Я считаю, что #перемога!

И слава Харьковским метростроителям. Надеюсь, моя фото им поможет и они что-нибудь построят в итоге. Последний пуск у них был 25 августа 2016 года, когда открыли одну станцию «Победа».