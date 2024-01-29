Как Порошенко «снял» Залужного и почему молчит Зеленский

К вечеру 29 января украинская медийка взорвалась инфобомбой: Зеленский якобы снял Залужного. Первоисточником инфы выступил бывший правосек с израильским паспортом Борислав Береза-Бляхер. И понеслась плясать бывшая юго-западная губерния. Чего мы только не услышали за последующие за этим несколько томительных часов.

Береза-Бляхер это, конечно, тот еще источник. Но почему молчит как рыба штатная специалистка по выкатке бочек на Генштаб Марьяна Безуглая? А близкие к Порошенко сетевые ЛОМы продолжают настаивать на том, что в ведомстве Умерова ничего конкретно не ответили, а указа еще нет. При этом сам пан атаман Залужный уже якобы ездил торговаться на Банковую, где ему якобы предложили должность посла, от которой он гордо отказался, потому что мелковато.

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Показательно, что сам Зеленский никак не прокомментировал этот медийный шквал, обойдя тему с главкомом в ходе своего традиционного вечернего видеообращения. Зато отписался пресс-секретут Зеленского Никифоров, заявивший, что его шеф не увольнял Залужного и дав такой двусмысленностью повод говорить, будто главком ушел сам. Барселонский Шарий зло ерничает – мол, где такое еще видано, чтобы в воюющей стране информацию про снятие главкома вооруженных сил не могли подтвердить два часа.

Из политиков топ-уровня единственный, кто оперативно отреагировал на «сенсацию», оказался Петр Порошенко.

«Отставка Залужного, если это правда, — выстрел в десятку по национальному единству, необходимость которого понимаем и мы, и наши партнеры. Единство возможно только вокруг Вооруженных Сил. А их олицетворением стал Валерий Залужный. Подобное решение не мотивировано военно-стратегическими соображениями. Не проанализированы риски и угрозы его принятия. В его основе — эмоции и ревность, которыми нельзя руководствоваться во время войны! Я в Брюсселе. У наших партнеров шок от слухов. В Москве же захлебываются от радости… Лучшее, что еще можно сделать – немедленно опровергнуть слухи. Не подписывать указ, если есть проект. Не обнародовать и порвать его, если подписан. Он не сделает Украину сильнее. А последствия его будут чрезвычайно отрицательными», – говорится в гуляющей по порохоботским пабликам эмоциональной реплике от имени пятого президента.

Учитывая столь поразительную скорость реакции это выглядит скорее как выстрелившая фальстартом заранее подготовленная домашняя заготовка, а не как стихийный экспромт. Что лишь укрепляет подозрения о нынешней тесной политической связке Порошенко с Залужным.

Открытым текстом форсит именно эту версию и близкий к Ермаку нардеп Евгений Шевченко:

«Идет 128 серия телеграмм сериала о снятии Залужного. Режиссер – Юрий Бутусов. Сценарист – Алексей Гончаренко. Звуко-режиссер – москвич Цымбалюк. Оператор – Борислав Береза. Генеральный продюсер – Петр Порошенко».

Украинские и российские СМИ отправляли Залужного в отставку уже не раз и порвали при этом не три, а целых тридцать три баяна. Интересны версии насчет причины нынешней «отставки» главкома ВСУ. Как говорят одни, упавший на Белгородчине Ил с пленными тут ни при чем, а как добавляют другие – триггером стала вчерашняя потеря села на Харьковщине с населением в 34 человека.

Если так, то это, с одной стороны, унизительно для полководческого таланта масштаба обложки журнала Тайм, а с другой – несправедливо, ведь действительно серьезные и куда более масштабные просчеты украинского командования не влекли за собой никаких оргвыводов. Тем более такого уровня.

Близкий к Тимошенко киевский политолог Небоженко убеждает, что если инфа об уходе Залужного оправдается, то это не сулит Зеленскому ничего хорошего.

«Как только Андрей Ермак и Владимир Зеленский попытаются уволить главнокомандующего ВСУ, популярного генерала Залужного и назначить другого, более лояльного генерала, который будет ближе к офису президента, чем к войне, президент тут же получит не одного, а сразу двух потенциальных политических противников: генерала Залужного, увольнение которого вызовет резкое недовольство в общественном мнении; нового главкома, который, конечно, будет связан обещаниями верности Ермаку – Зеленскому, но получит от общества кредит доверия за надежды на быстрые победы на фронте. Последствия этого судорожного кадрового решения Ермака-Зеленского (если оно состоится) будут серьезными и для армии, и для офиса. Во-первых, офис президента, как обычно, не сможет дать внятное объяснение, чем новый генерал лучше генерала Залужного и в чем была острая необходимость смены главкома именно сейчас. Во-вторых, такое решение политизирует не только украинское общество, но и украинский генералитет, который четко, по-военному поймет, что будущее и карьера зависят не от боевых заслуг, не от успехов или неудач на фронте, а от близости и от верности политикам у власти. И значит, генералам придется делать выбор: или покорно подчиняться любому выверту политиков – или менять политиков», – резюмирует политолог.

Конспирологи, привыкшие видеть за всеми телодвижениями на киевском олимпе волосатые руки сверхдержав, напоминают, что Залужный ориентирован на Вашингтон, а Зеленский с Ермаком – на Лондон. Реальная отставка Залужного при таких обстоятельствах и в нынешнем контексте означала бы, что британцы показали «фак» ограниченно дееспособной администрации Байдена, который своей неспособностью прогнуть Конгресс по вопросу финансирования ВСУ лишь путается под ногами у англичан, играющих системно и вдолгую и не связанных рамками текущего предвыборного цикла.

Неприлично затянувшаяся пауза и долгое отсутствие внятных официальных подтверждений не из уст «попок», а от первых лиц может свидетельствовать о том, что огонь, ставший источником медийного «дыма» все же имел место и идут какие-то закулисные торги в подробности которых посполитых посвящать не считают нужным.

Но, безусловно, хитом нынешнего вечера стали открыто высказанные пожелания Залужному повторить кунштюк Пригожина с его «маршем на Москву». И действительно, было бы крайне любопытно увидеть воочию тест-драйв украинского «карточного домика» на способность эффективно противостоять вызовам подобного рода. Одновременно это был бы и наиболее социологически адекватный замер реальной температуры на Банковой. Но увы, видимо, не в этот раз.