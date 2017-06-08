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07.04.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Дзен, Донбасс, Политика, Россия, США, Украина
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Как посольство США подстрекает бойню на Донбассе

Новости Украины

Уже с уверенностью можно говорить о прямой связи визитов на украинские позиции в Донбассе западных кураторов и обострении ситуации на линии фронта. Накануне очередной обстрел со стороны украинских карателей совпал с приездом чиновников посольства США.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация на линии соприкосновения остаётся крайне неспокойной, ситуация идёт по нарастающей. Количество обстрелов увеличивается.

По вчерашнему дню мы были свидетелями того, что новый виток эскалации усилился с новыми гостями. Мы привыкли к тому, что, как только приезжают какие-то высокие европейские или американские гости, на своеобразные «экскурсии», идёт демонстрация со стороны ВСУ. Наверняка по команде.

Так вот, и вчера на временно подконтрольной Украине территории Донбасса присутствовали представители аппарата атташе американского посольства по вопросам безопасности.

Мы увидели, что в 16:40 населённый пункт Васильевка подвергся очередному обстрелу, из БМП. Была повреждена линия электропередач, без света остались несколько населённых пунктов. После этого была повреждена водонасосная станция.

Мы опять фиксируем, что Украина в своих кощунственных действиях не думает даже о гражданах, которые проживают на подконтрольной ей территории, потому что без воды остались населённые пункты как с нашей, так и с той стороны», – сказал Пушилин.


Он подчеркнул, что только с начала этого года по ДНР прилетело более 2500 украинских снарядов, что вдвое больше, чем в четвёртом квартале прошлого года.

«Можно констатировать, что то количество техники и личного состава, которое сконцентрировано вдоль линии соприкосновения, говорит о том, что Украина сейчас готова к возобновлению полномасштабных боевых действий. Хватит ли решимости и осознания, что это будет гибельно для самой Украины, и всё же отдать приказ – трудно сказать.

Мы видим, что Украину подталкивают западные страны – где-то своим молчанием, а где-то телефонными звонками, выражая поддержку. И мы прекрасно понимаем, что может быть что угодно.

Но Вооруженные силы ДНР готовы к любому развитию событий. Но при этом Донбасс не хочет войны, не будет начинать войну. Донбасс сделает всё возможное, чтобы конфликт был урегулирован дипломатически. Получится это или нет – зависит не только от нас», – резюмировал глава государства.

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