Как поссорился гей Иванович с геем Никифоровичем

09.08.2021, Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

Ребята, тут такая подготовка к гей-парадам в Киеве и Одессе идет, что только перья от боа разлетаются — Зеленский со своей поездкой в США отдыхает. Геи горят энтузиазмом, делятся радостями и горестями.

А горесть у них, кстати, общая. Как заявили киевские геи, «участники марша будут требовать введения в действие законодательства, которое предусматривает наказание за преступления на почве нетерпимости в отношении ЛГБТ-сообщества».

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А одесские и подавно сообщили:

«Отношения с полицейскими у нас в последнее время непростые. Мы встречаемся в суде, чтобы обжаловать результаты расследования в отношении действий, вернее бездействия полиции во время нападения радикалов на прошлогодний марш «Одесса Прайд». По результатам расследования все прошло хорошо и никто не пострадал. Если бы это было так…».

А дело в том, что год назад и киевский, и одесский гей-парады разъяснил гитлерюгенд из ТП — националистической организации «Традиции и порядок», оставив от марширующих только кучки пестрых ошметков и ручки от экосумок. В Одессе, же, и подавно — пытавшиеся геям «хоть за горло подержаться» ТПшники напали на сдерживающих их порыв полицейских. В ход пошли тумаки и слезоточивый газ, так что нескольких стражей порядка пришлось увозить на «скорых». И если это «хорошо» и «без пострадавших», то вот вам, товарищи марширующие, урок номер один: ваших в полиции тоже много. И урок номер два: нацистам на Украине можно все, даже безнаказанно колошматить самых достойных, неприкосновенных представителей общества — полицейских и педерастов.

Вот она, казалось бы, общая тема для гуманитарных сношений — не просто борьба с гомофобией, а борьба с организованной гомофобией, что, как известно, отягощает все плохое против всего хорошего. Заодно и у грантодателей при случае можно поинтересоваться — почему вы прикармливаете и нас, и нашего супостата? Ан нет — даже у геев победила главная политическая повестка дня.

Так, внезапно, на стадии подготовки к очередному мордобою, простите, параду, киевские геи вдруг озаботились языком общения на предстоящем мероприятии и объявили своего главного врага.

«Русский в Украине — язык захватчика. Он несет в себе угрозу культурному коду», — такой пост появился в Instagram «Киев Прайд».

На что одесские геи моментально ответили манифестом:

«А на нашем мероприятии поддерживать права человека, демократические ценности и единство Украины можно на любом языке».

И пока народ в соцсетях упражнялся в дискуссиях — вот, мол, «бывают же и хорошие пи-ры!», киевские возьми да и слейся.

«Члены нашей команды допустили ошибку и оставили опрометчивую ремарку. Она не отражает позиции «Киев Прайд», и мы просим прощения, если она кого-то обидела. Каждый и каждая в Украине имеют выбор общаться на том языке, который для них привычный, родной, удобный. Мы ни в коем случае не дискриминируем русскоязычных украинцев. В своей публичной коммуникации мы тщательно соблюдаем закон о языке. Однако мы приветствуем поддержку на любом языке и от людей в независимости от того, какой язык они считают родным».

Но тут, как говорится, ложечки нашлись, а осадок остался. Дотумкают ли киевские гомосеки, что зря прогнулись, когда нацики их все равно поколотят, чего-то неинтересно.

Однако же каких результатов добился президент Зеленский! Манифик! Как в том анекдоте: «Даже на конкурсе поцев ты занял бы второе место. Почему? Потому что ты поц!». Так мастерски расколоть основной свой электорат, последнюю надежду и опору — это уметь надо!

Впрочем, учитывая, какими темпами по Украине движется языковой геноцид, то ли еще будет. В скором времени можно ожидать внутривидовую борьбу не то что геев, но даже собачников и кошатников. «Мій Бобiк державною бреше, а ваш Полкан — сепар!». «Моя Мурка на мовi нявкає, вона не якась там московська шльондра!». Не верите? Зря.