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31.05.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Политика, Украина
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«Как поставить Ахметова на место?» – недоумение генерала СБУ

Новости УкраиныЗакон об олигархах, который собирается принимать украинская власть, не поможет поставить олигархов под контроль,...

Закон об олигархах, который собирается принимать украинская власть, не поможет поставить олигархов под контроль, а будет очередным пиар-ходом без реального эффекта.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил Василий Вовк, генерал-майор СБУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Говорят что нужно, чтобы в рамках закона олигархии были. А сейчас они что, вне рамок закона? Конечно, они вне рамок закона – налоги они платят не все, не в полной мере. И другие платежи. И не надо бороться с олигархами, надо определиться – если олигарх работает вне рамок закона, то не надо принимать закон про олигархов, надо посадить олигарха в тюрьму. Вот и всё.

Если этот закон будет принят, то это будет очередной закон, который будет положен на полку. Его можно будет использовать только на каких-то эфирах на телеканалах, говоря о том, что мы всё-таки поставили олигархов на место. Я бы хотел спросить: как господина Ахметова поставить на место? Как олигарха или как того, кто владеет кредитной линией? Это миллиарды долларов, 60% этой кредитной линии составляют деньги США. Понимаете, о чём идёт речь, если вы действительно собираетесь бороться с Ахметовым как с олигархом?

Была речь о том, что у нас будут реестры, говорят, что этим будет заниматься НАЗК. В Белоруссии, которую мы критикуем, есть реестр лиц, причастных к террористической деятельности. И как мы вводим против нее санкции, как мы говорим о диктаторе? Что это за реестр? Кто его кто его определил? НАЗК? А кто такой НАЗК?», – сказал Вовк.

 


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