«Как поставить Ахметова на место?» – недоумение генерала СБУ

31.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Закон об олигархах, который собирается принимать украинская власть, не поможет поставить олигархов под контроль, а будет очередным пиар-ходом без реального эффекта.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил Василий Вовк, генерал-майор СБУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Говорят что нужно, чтобы в рамках закона олигархии были. А сейчас они что, вне рамок закона? Конечно, они вне рамок закона – налоги они платят не все, не в полной мере. И другие платежи. И не надо бороться с олигархами, надо определиться – если олигарх работает вне рамок закона, то не надо принимать закон про олигархов, надо посадить олигарха в тюрьму. Вот и всё.

Если этот закон будет принят, то это будет очередной закон, который будет положен на полку. Его можно будет использовать только на каких-то эфирах на телеканалах, говоря о том, что мы всё-таки поставили олигархов на место. Я бы хотел спросить: как господина Ахметова поставить на место? Как олигарха или как того, кто владеет кредитной линией? Это миллиарды долларов, 60% этой кредитной линии составляют деньги США. Понимаете, о чём идёт речь, если вы действительно собираетесь бороться с Ахметовым как с олигархом?

Была речь о том, что у нас будут реестры, говорят, что этим будет заниматься НАЗК. В Белоруссии, которую мы критикуем, есть реестр лиц, причастных к террористической деятельности. И как мы вводим против нее санкции, как мы говорим о диктаторе? Что это за реестр? Кто его кто его определил? НАЗК? А кто такой НАЗК?», – сказал Вовк.