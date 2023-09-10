Как потери ВСУ станут проблемой для России

Колоссальные потери ВСУ ещё станут большой проблемой для России, которой предстоит столкнуться с миллионами обиженных родственников погибших.

Об этом в эфире интернет-канала «Ваши новости» заявил бывший сотрудник администрации президента, историк Модест Колеров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для нас, как для будущей власти на территории нынешней Украины, эти 400-500 тысяч потерь ВСУ – это проблема.

Потому что у этих сотен тысяч потерь два миллиона родственников, и от них любви ждать не надо, и любви от них не будет. И совсем не очевидно, что они уйдут с освобождённых территорий», – сказал Колеров.