Как потери ВСУ станут проблемой для России
Колоссальные потери ВСУ ещё станут большой проблемой для России, которой предстоит столкнуться с миллионами обиженных родственников погибших.
Об этом в эфире интернет-канала «Ваши новости» заявил бывший сотрудник администрации президента, историк Модест Колеров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Для нас, как для будущей власти на территории нынешней Украины, эти 400-500 тысяч потерь ВСУ – это проблема.
Потому что у этих сотен тысяч потерь два миллиона родственников, и от них любви ждать не надо, и любви от них не будет. И совсем не очевидно, что они уйдут с освобождённых территорий», – сказал Колеров.
Он подчеркнул, что на освобождённых территориях России предстоит столкнуться с десятками тысяч диверсантов – как убеждённых неонацистов, так и родственников погибших ВСУшников, желающих отомстить.
«Как наша бюрократия будет вести себя на освобождённых территориях, где так много людей, лично пострадавших от войны? Там, где миллион обиженных родственников – там пара десятков тысяч подпольщиков-террористов естественным образом появляются – их дети, родственники. Это плохо. Это серьёзная враждебная среда. И граница по Днепру – очевидный вывод из этого», – добавил историк.
Спасибо!
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