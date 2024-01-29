«Как повернётся ситуация»: Техас для республиканцев и «майдан», и «антимайдан»

В Техасе разворачиваются события, повторяющие украинский Майдан 2004 года, когда в результате контролируемых акций гражданского неповиновения к власти придет нужный кандидат. Однако и майданить, и, если что, антимайданить – собираются обе правящие партии.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал кандидат исторических наук, экономист, доцент СевГУ Алексей Тихонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, одной из задач политических оперативников Республиканской партии и является, собственно, организация подобных столкновений. И целью не является какое-то отделение, сецессия Техаса, а мобилизация собственного электората», – подчеркнул он.

Учёный напомнил, что в 2020 году Трамп проиграл выборы Байдену, набрав большее количество голосов, чем в 2016 году.

«Но проиграл он, прежде всего, потому, что демократы сумели мобилизовать свой электорат за счет двух важнейших событий: эпидемии ковида, которая как раз примерно в это время в конце января была объявлена национальным бедствием США и был введён карантин. Результатом этого карантина стали диспропорциональные потери среди темнокожего городского населения Америки. И вторым фактором мобилизации стало событие уже на улице непосредственно, я имею в виду убийство Джорджа Флойда. Даже не само убийство, а именно та кампания, которую развязали по итогам этого убийства демократические оперативники – вся страна вставала на колено, поджигали полицейские участки, то есть разворачивалась полномасштабная городская революция, которая известна нам всем под названием «Оранжевая революция», или Майдан. Как угодно её можно называть, но она именно такая», – заверил Тихонов.

По его словам, на этот раз республиканские оперативники решили не ждать подобных событий – и нанести упреждающий удар. Им крайне важно не просто привести на выборы свой ядерный электорат, но и тот дополнительный, что обычно на выборы не ходит.

«Обеспечить прибытие такого электората можно методом раскручивания такой спирали насилия, спирали именно уличной масштабной картинки. И в общем, при правильном контроле этой ситуации она не выйдет на уровень, как она выходит на Украине, но приведёт к победе определённых сил. То есть это Майдан 2004 года, условно говоря, а не 2014-го. Я лично думаю, что мы имеем дело вот с такими заготовками», – отметил эксперт.

Он добавил, что ирония ситуации заключается в том, что Техас до определённого времени был однопартийным штатом, но не республиканским, а именно демократическим. Поскольку Демократическая партия, несмотря на свой либеральный профиль, является потомком партии рабовладельцев, которая всегда ориентировалась на юг, вплоть до Карибских островов.

«Сейчас этот же тезис очень интересно разворачивается, потому что под лозунгом глобализации на самом деле Демпартия приветствует прибытие в США большого количества маргинальных слоёв населения, которое может быть использовано в качестве такого вот городского плебса, в том числе для организации всевозможных политических акций на улицах крупных городов. Такая мне кажется разворачивается интрига, и это далеко даже ещё не первое действие в нынешней драме под названием «Выборы в США». Опыт 2020 года показал, что никаких мирных способов выборов сейчас не имеется, и поэтому, вполне возможно, что всё дойдёт до очень масштабных событий. Тем более, явно республиканцы раскручивают тему, которая должна в апреле 2024 года отразиться на всех масштабных киноэкранах США с выходом фильма про гражданскую войну в США в наше время», – заключил Тихонов.