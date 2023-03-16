Как предатель России Новинский помог уничтожению Церкви на Украине

14 марта, через несколько дней после ультиматума властей к УПЦ с требованием оставить Киево-Печерскую Лавру в соцсетях появились две примечательные публикации на эту тему. Вроде бы об одном и том же, но все-таки разные.

Первая, которая не может не трогать за душу на фоне всего того сатанизма, что устроила по отношению к Церкви зеленская кодла по наущению заокеанской «вавилонской блудницы», – это видеообращение братии Лавры. В нем монахи во главе с наместником митрополитом Павлом обратились к властям предержащим и поместным Церквям на нескольких языках. И подтвердили, что монастырь они оставлять не собираются. Рассказали о том, как Зеленский просил молитвенной помощи перед президентскими выборами и уверял, что если победит, то примет святое крещение. После чего, как известно, отказался от своих посулов и начал против УПЦ еще более отвратительную войну, чем была при Порошенко. Хотя ведь именно ради того, чтобы убрать этого коррупционера и гонителя, большинство народа отдало свои голоса Зеленскому, прежде не участвовавшему в политике. Монахи напомнили ему и другим нынешним высокопоставленным хулителям и врагам Христа, как печально оканчивались судьбы их предшественников. А также о Куреневской трагедии – потопе, унесшем тысячи жизней, который произошел 13 марта 1961 года, после аналогичного решения тогдашних советских правителей.

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«Братия выступила очень хорошо, мужественно, – поделилась впечатлениями для «ПолитНавигатора» русская прихожанка, киевлянка Нина. – Молодцы, просто до слез… Вот только, возможно, не надо было выступать владыке Павлу. Во-первых, к нему уже сложилось довольно стойкое предубеждение и у недругов Церкви, и у определенного количества ее прихожан. Первые клевещут на него за веру. Ненавидят за то, что его усилиями, практически из руин, была восстановлена наша великая православная святыня. Ведь во многом благодаря ему Лавра стала такой красавицей… А вторые не могут забыть его недавние, простите, реверансы перед Зеленским и Ткаченко, этими откровенными негодяями и сатанистами. И в этой новой речи, к сожалению, у владыки проскакивали те же интонации, хотя общий тон был уже гораздо более решительный. Но вот эти слова, обращенные к властям: «Мы вас просим… умоляем…», чтобы не трогали, и т.д. Опять таков был смысл его речей. Да еще повторы о сохранении державы, какая там держава… Хотя совершенно очевидно, что хабадников подобными речами не проймешь. Да и кары Божией они пока не очень боятся, судя по всему. Они ведь настолько погрязли в своем демонизме, роскоши и богатстве, что разум утратили окончательно. Думают, наверное, что если что и случится, то не с ними, а с простым народом. А они будут, как всегда, в шоколаде. Конечно, когда Господь прольет на них гнев Свой, тогда опомнятся. Хотя, может быть, опомниться уже и не способны. Опомнятся в аду, когда будет поздно. Нет, я даже им желаю спасения душ, но в их покаяние не верю. И уговаривать их бесполезно. Они должны встретить жесткий отпор. А это возможно только после обращения священоначалия к пастве и мировой общественности. С расставлением всех правильных акцентов, обвинением и четким поименованием всех богоборцев».

А вторая примечательная публикация – пост олигарха Вадима Новинского на его странице в Фейсбук. Новинский широко известен на Украине как ктитор (благодетель Церкви) и протодиакон, часто присутствующий рядом с ее предстоятелем, сидящий рядом с ним даже собраниях Священного синода в числе архиереев. Поэтому и возник к его тексту среди православных изрядный интерес.

О. Вадим (или его спичрайтеры) тоже поведал о ситуации в Церкви, сложившейся в связи с вышеупомянутым ультиматумом. Тоже упомянуул о Куреневской трагедии. Тоже высказал недовольство действиями властей. Но некоторые вещи в его посте читателей обескуражили.

Вот какое мнение сложилось у прихожанина Олега, который, как и Нина, уже неоднократно делился своими размышлениями с «ПолитНавигатором»:

«Большой пространный текст. Экскурсы в историю Православия, сравнения с прошлыми веками, для того чтобы вразумить власть предержащих – это все вроде бы хорошо. Но некоторые пассажи, мягко говоря, меня в нем смутили. Во-первых, протодиакон (между прочим, бывший россиянин) пишет слово «россия» с маленькой буквы, так же, как делают укропропагандисты. Во-вторых, цитируя поэта Волошина, он назвал русского царя Петра «большевиком» и, по сути дела, измазал черной краской весь двухсотлетний синодальный период Русской Церкви. И так далее… Но на что я обратил особое внимание – все эти поучения, экскурсы, как я понял, предназначались, прежде всего, для очередного миролюбивого «вразумления» властей. Так же ведут себя и некоторые архиереи. Ублюдков, как детей малых, увещевают, хотя уже давно пороть пора, как сидоровых коз. Похоже, что используют одну и ту же вербальную кальку, так сказать… А ведь именно эта унизительно-увещевательная калька и привела к тому, что сейчас банда Зеленского творит с Церковью. И вот вы знаете, я вспоминаю наши молитвенные стояния против антицерковных законов под Верховной Радой, когда о. Вадим, еще будучи депутатом, выходил и просил «особо не обострять», а потом и вовсе разойтись. Видимо, такую же концепцию поведения он вкладывал и Блаженнейшему. Вот и донеобострялись…»

Мнение Олега совпадает с мнением некоторых православных экспертов, которые утверждают, что именно Новинский способствовал мягкотелой позиции архиерейства (и способствует, похоже, до сих пор), исходя из интересов своего бизнес-партнера Ахметова, желавшего иметь «шуры-муры» с хунтой.

А, тем временем, отщипнулась новая лушпайка гнилого зеленского лука. И под ней оказалась схема передачи Киево-Печерской Лавры… Константинопольскому патриархату! Эту новость активно обсуждают в православных пабликах. И в этом нет ничего удивительного. Ведь Фанар еще при Порошенко затребовал передачу в его ведение многих украинских обителей.

По данным газеты «Вести», их список таков: Киево-Братский Богоявленский монастырь; Свято-Вознесенский Фроловский женский монастырь (Киев); Межигорский Спасо-Преображенский монастырь (с. Новые Петровцы, Киевская область. Ценен территорией в 72 га, на которой размещена резиденция Януковича «Межигорье»); Свято-Троицкий Корецкий ставропигиальный женский монастырь (г. Корец, Ровенская область); Спасо-Преображенский православный мужской монастырь (г. Новгород-Северский. Один из древнейших в Киевской Руси, предположительно, построен в XVI-XVIII вв.); Молченский Рождество-Богородицкий женский монастырь (г. Глухов, Сумская обл. Построен в XVII-XIX вв., главная святыня — Молченская икона Божией Матери); Глинская пустынь, монастырь Рождества Пресвятой Богородицы в с. Сосновка Сумской области; Кресто-Воздвиженский женский монастырь (г. Полтава. Основан в 1650 году, в мае 1709-го был резиденцией Карла XII); Свято-Ильинский мужской монастырь (Одесса); Свято-Пантелеймоновский мужской монастырь (Одесса. Основан как Афонское подворье в 1876 году).

Эксперты убеждены, что единственной целью действий власти является уничтожение УПЦ по плану Госдепа, и никакие компромиссы ею не рассматриваются. А увещевания Банковой только на пользу. Для нее главным было, чтобы не допустить повторения событий в Черногории.

Как мы помним, там бескомпромиссная и четкая позиция покойного митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия (Радовича) и сплочение паствы сломали антихристианский сценарий. На Украине, увы, такого не произошло…

«Ну сколько уже можно увещевать? Доувещевались…» – горестно вздыхает Олег.