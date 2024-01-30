«Как при Гитлере, против России объединились 54 страны» – Лавров

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Современные западные политики идут по стопам Гитлера и Наполеона, и уже объединили 54 государства для войны против России.

Об этом в ходе посольского «круглого стола» по ситуации вокруг Украины заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинский кризис, по большому счёту, является испытанием для формирующегося миропорядка. Испытанием для мирового большинства, которое всё больше осознаёт бесперспективность полагаться исключительно на те механизмы международной жизни, которые были созданы коллективным Западом. И которые этим же коллективным Западом эксплуатируются нещадно. С единственной целью – продолжать неоколониальное ограбление, и жить за чужой счёт», – сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Вашингтон пытается опять натравить объединённую Европу для нападения на Россию.

«США и другие западные страны откровенно рассказывают и описывают то, что видят в Украине. Они её рассматривают как один из инструментов сдерживания России, в качестве оборонительного вала перед Россией. Менталитет такой: всё, что связано с Украиной, необходимо использовать для нанесения стратегического поражения России. Так было и во время Наполеоновских войн, и во время Второй мировой войны, когда Гитлер практически все европейские страны подчинил своей цели нападения на Советский Союз. И вы знаете, чем это кончилось. А сегодня менталитет остался тем же самым. США объединили всего 54 страны в лагерь, который накачивает Украину оружием, поставляет военных специалистов, экспертов. Помогают наводить на цели. И всё это делается только для того, чтобы Россия не победила», – добавил министр.