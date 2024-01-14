Как при Мазепе: На Украине опять молятся на шведов

Тарас Стрельцов.  
14.01.2024 17:05
  (Мск) , Львов
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Д.Б., Дзен, Украина


Глядя на то, как Россия восстанавливает Ленинградский военный округ, шведы отправили своего командующего на Украину проинспектировать, как ведут себя в реальном бою переданные ВСУ шведские САУ «Archer».

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил бывший советник главы СБУ, экс-депутат Верховной рады от запрещенной в РФ националистической партии «Свобода» Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Глядя на то, как Россия восстанавливает Ленинградский военный округ, шведы отправили своего командующего на...

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«За вторую половину 2023 года страна-агрессор начала воссоздание нового военного округа – это Ленинградский военный округ, он был расформирован после ликвидации СССР. Там они запланировали создать новые военные соединения. Речь идёт как минимум о 15 бригадах, позже будут развёрнуты дивизии. И очевидно, что военно-политическое и военное руководство региона трезво оценивает эту ситуацию, понимая, что аж никак не оборонного направления такие приготовления РФ, и противодействует логичным и единственно возможным образом.

Швеция – это же страна не заурядная. Это страна, у которой есть собственный ВПК, способный производить мощные многоцелевые истребители, современную бронетехнику, противотанковые ракетные комплексы, у них хорошая артиллерийская школа», – сказал Михальчишин.

По его словам, шведы уже инспектируют на фронте переданную Украине технику, потому что понимают, что «Путин нападёт» – это уже не мем.

«Вспомним их последние очень ценные подарки для наших артиллеристов – это шведские скорострельные самоходные гаубицы «Archer». Даже их командующий сухопутных войск недавно приезжал на российско-украинский фронт и инспектировал подразделения, к которым они поступили, чтобы посмотреть их эффективность в реальных условиях. Это означает, что трезво и рационально мыслят шведские политики и шведские военные.

В частности, понимают, что шутки давно закончились. Что период, когда можно было говорить, как у нас было принято лет пять-семь назад, отмахиваться в ироничном ключе, «а что, а то Путин нападёт?», этот  период уже закончился. Вопрос не «а что» Путин нападёт, вопрос – когда он сможет это реалистично сделать. И они не имеют намерений повторять ошибки, через которые прошли другие государства, они имеют намерения быть готовыми.

В этом можем только максимально идти навстречу и делиться тем бесценным опытом, ноу-хау, который сегодня имеют силы обороны Украины», – рассуждал нацист.

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