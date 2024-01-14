Как при Мазепе: На Украине опять молятся на шведов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Глядя на то, как Россия восстанавливает Ленинградский военный округ, шведы отправили своего командующего на Украину проинспектировать, как ведут себя в реальном бою переданные ВСУ шведские САУ «Archer».

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил бывший советник главы СБУ, экс-депутат Верховной рады от запрещенной в РФ националистической партии «Свобода» Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«За вторую половину 2023 года страна-агрессор начала воссоздание нового военного округа – это Ленинградский военный округ, он был расформирован после ликвидации СССР. Там они запланировали создать новые военные соединения. Речь идёт как минимум о 15 бригадах, позже будут развёрнуты дивизии. И очевидно, что военно-политическое и военное руководство региона трезво оценивает эту ситуацию, понимая, что аж никак не оборонного направления такие приготовления РФ, и противодействует логичным и единственно возможным образом. Швеция – это же страна не заурядная. Это страна, у которой есть собственный ВПК, способный производить мощные многоцелевые истребители, современную бронетехнику, противотанковые ракетные комплексы, у них хорошая артиллерийская школа», – сказал Михальчишин.

По его словам, шведы уже инспектируют на фронте переданную Украине технику, потому что понимают, что «Путин нападёт» – это уже не мем.

«Вспомним их последние очень ценные подарки для наших артиллеристов – это шведские скорострельные самоходные гаубицы «Archer». Даже их командующий сухопутных войск недавно приезжал на российско-украинский фронт и инспектировал подразделения, к которым они поступили, чтобы посмотреть их эффективность в реальных условиях. Это означает, что трезво и рационально мыслят шведские политики и шведские военные. В частности, понимают, что шутки давно закончились. Что период, когда можно было говорить, как у нас было принято лет пять-семь назад, отмахиваться в ироничном ключе, «а что, а то Путин нападёт?», этот период уже закончился. Вопрос не «а что» Путин нападёт, вопрос – когда он сможет это реалистично сделать. И они не имеют намерений повторять ошибки, через которые прошли другие государства, они имеют намерения быть готовыми. В этом можем только максимально идти навстречу и делиться тем бесценным опытом, ноу-хау, который сегодня имеют силы обороны Украины», – рассуждал нацист.