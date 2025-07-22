«Как при немцах» – на Украине ТЦК начнут вламываться в дома и квартиры

Вадим Москаленко.  
22.07.2025 18:50
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Скоро украинские полицаи начнут вламываться в дома в поисках «уклонистов».

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил укранский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Скоро украинские полицаи начнут вламываться в дома в поисках «уклонистов». Об этом в эфире...

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«Уже создают мобильные ТЦК – это будут пропускать человеческий поток через сито, и выполнять план. На прошлой неделе даже на Берестейском проспекте, бывший проспект Победы, был такой мобильный блокпост», – сказал Золотарев.

«Ну, такие хроники полицейского государства. Да, будут ходить по домам с полицией. Как в сороковые годы, когда была немецкая оккупация, когда надо было девчат на работу в Германию. Староста с полицаями шел по домам, и там смотрел, кто у тебя там есть.

Примерно точно так же будет. То есть, мобилизация будет ужесточаться, это неизбежность. Если, кажется, не произойдет какого-то чуда в виде заморозки, но это вероятность 1%. А мобилизация будет ужесточаться, других вариантов я просто не вижу», – добавил он.

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