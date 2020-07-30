Как при Порошенко: Нацисты разогнали в центре Киева неугодных журналистов

30.07.2020, Киев, Максим Карпенко

В центре Киева боевики украинских неонацистских организаций сорвали акцию протеста, которую пытались провести сотрудники телеканала «Киевская Русь», связываемого с экс-генпрокурором Геннадием Васильевым.

Пикет проводился в связи с тем, что Нацсовет по телевидению и радиовещанию отказался продлевать лицензию телеканалу «КРТ». Причиной стала трансляция в эфире телеканала Парада Победы, который прошел в Минске 9-го мая, а также критикой действий украинской власти во время событий 2-го мая 2014-го года в Одессе.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», стычки начались спустя несколько минут после старта акции. Практически сразу же после того, как журналист телеканала Дмитрий Василец взял слово, к нему подбежали несколько боевиков Нацкорпуса и отобрали микрофон, обвинив телеканал в распространении идей сепаратизма.

«Закрыть на…й эту сепарскую херню, а тех, большинство из которых тут присутствуют и постоянно вещают пророссийскую и антиукраинскую риторику, могут подлечить, может, когда-то СБУ вами заинтересуется», – заявил один из дорвавшихся до микрофона националистов.

«Я не хочу, чтобы «вата» присутствовала и даже имела право на мнение в нашей стране… Я не за Порошенко, не за Зеленского – я за Андрея Билецкого… Вы хотите проект «Новороссия», вы хотите Юго-Восток», – добавил его соратник, представившийся как Владислав Соболевский.

Ситуация накалилась после того, как националист вступил в перепалку с журналистом телеканала КРТ и спросил, поддерживает ли он украинских солдат, «убивающих россиян», на что получил ответ: «Нет, конечно». Это взбесило националистов, но полиция оперативно взяла журналистов в кольцо, оттеснив радикалов. После этого Дмитрий Василец заявил, что акция закончена.

Коллега Васильца, журналист Руслан Коцаба в своем блоге пожурил националистов, но пригласил их в эфир телеканала, чтобы попытаться переубедить праворадикалов аргументами:

«Обращаюсь к ультра радикалам – если вам есть что сказать, если вы считаете, что выполнение «Минских соглашений» – это капитуляция, а ваш шеф, который сейчас в Турции и из Турции вами тут управляет, что делает какие-то митинги и тому подобное, хотя сам он подписывал «Минские соглашения», – я имею в виду Педро Мальдивского (экс-президента Петра Порошенко), тогда у вас есть возможность прийти на объективный канал, которым, например, является КРТ, и мы вам дадим слово. В дискуссии – это не будет только ваша точка зрения, это не будет только ваша пропаганда, это будет нормальная, объективная журналистика, когда на каждый ваш аргумент мы найдем человека, который артикулированно, спокойно расскажет свои аргументы. И соревнуйтесь аргументами, а не палками, кулаками и газовыми баллончиками».

Экс-министр юстиции Елена Лукаш в своем блоге подчеркнула, что сегодняшний инцидент более чем показательный.

«Нацкорпус», защищающий Нацраду по вопросам ТВ и радиовещания. Нацрада, отчаянно защищающая ложь о войне и майдане от маленького, но гордого ТВ канала «КРТ». Никто уже не скрывает близость и убеждения. Все очевидно и понятно. Взаимный страх потерять власть, сделал союз прошлых и нынешних мародёров неимоверно надёжным», – пишет Лукаш.