05.06.2018, Москва, Владимир Гладков

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Как Прибалтика ответила за унижение ветеранов

Простым журналистам удалось нанести экономический удар по Прибалтике, призвав граждан России отказаться от покупки консервов со шпротами в ответ на преследования ветеранов Великой Отечественной войны властями новоиспеченных членов Евросоюза.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал военный корреспондент Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не ожидали, что будет такая реакция, когда мы написали заметку. Нам пошли валом в редакционную письма: «Мы, коллектив автоколонны №5 из города Воронежа, с сегодняшнего дня отказываемся от латвийских шпрот», «Я, такой-то ветеран Афганистана, больше не покупаю латвийские шпроты и веду бесплатную агитацию против шпрот в нашем универсальном магазине».

После чего мне звонил зам. директора Иван-городского шпротного завода, скажем так, говорит: «Знаете, Дмитрий Анатольевич, экспорт шпрот у них рухнул, у прибалтов». Это товар не ежедневного употребления. Вся Россия в сутки в стандартный железнодорожный вагон употребляет. Несколько тысяч человек отказали, они сразу уже поняли, что экспорт начал падать», – рассказывает военкор.

Дмитрий Стешин сообщил, что из-за стандартов ЕС латвийские шпроты по качеству значительно уступают российским.

«У нас два завода: в Калининграде и Иван-городский. Там коптильные печи построены немцами в самом начале 20 века, где шпроты коптятся на натуральном ольховом дыму. В Прибалтике естественное копчение давным-давно запретили. Они заливают шпроты жидким дымом по требованию ЕС. После чего там получается повышенное содержание канцерогенов, бензопирен. И антишпротная акция пошла по стране», – продолжил военкор.

«Министр обороны Сергей Иванов, инспектировавший магазин в военном городке на Камчатке, как бы случайно строго спросил продавщицу: «Шпроты у вас чьи, латвийские?», и это показали по всем телеканалам на всю страну», – рассказал Стешин о том, что было дальше.

Кульминацией истории с латвийскими шпротами стала встреча Стешина с президентом Владимиром Путиным в кают-компании крейсера «Петр Великий».

«А после Онищенко нашел в латвийских шпротах бензопирен и приостановил их ввоз в страну», – резюмировал Стешин.