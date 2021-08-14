Как Пригожин смог развалить структуры Навального

14.08.2021, Москва, Андрей Соколов

Активист Леонид Волков проиграл бизнесмену Евгению Пригожину в суде. Предприниматель отсудил у сбежавшего в Прибалтику сторонника Навального 500 тысяч рублей. Кроме того, суд обязал Волкова удалить клевету в адрес бизнесмена. Выигранный иск стал одним из многих, которые предприниматель подал в отношении агентов иностранного влияния.

Оппозиционные структуры в России долгие годы пользовались лазейками в законе. Фонды, созданные при финансовой поддержке иностранных правительств, служили для одной цели – подрыву конституционного строя РФ. Одной из таких структур можно назвать сеть штабов Алексея Навального, набирающую активность с 2011 года.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Несмотря на зарубежную поддержку, структуры Навального оказались разгромлены. ФБК (иноагент) и штабы (структурное подразделение ФБК) признали экстремистскими, после чего те закрылись, а управляющая верхушка сбежала за рубеж. Попытки сторонников Навального возродить структуры рассчитаны лишь на сбор донатов и получение финансирования от западных спонсоров. Как сообщают СМИ, разрушить опасные ячейки сумел петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.

Основой финансирования ФБК (иноагент, признан экстремистской организацией и запрещен по решению суда) были фейковые «фильмы-расследования», за которые платили интересанты как за рубежом, так и внутри страны. Навальному периодически приходилось отвечать за содержание фильмов в суде, где фигуранты вбросов регулярно одерживали верх. Однако проигранные суды никак не отражались на Навальном, служа лишь дополнительной рекламой его фейков.

Ситуация изменилась в 2019 году, когда один из столичных поставщиков питания подал на штабы Навального в суд, который закончился победой компании, в результате чего авторы фейкового расследования остались должны ей порядка 88 миллионов рублей.

Ответчики не планировали возмещать ущерб, нанесенный предприятию. Именно тогда в дело вступил петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, решивший выкупить долг у предприятия. Таким образом, Алексей Навальный, ФБК и юрист Любовь Соболь оказались должны лично бизнесмену.

Ответчики попытались уйти от уплаты долга. Соболь переписала все свое имущество на мужа. Однако юристы Пригожина доказали в суде неправомерность заключенного брачного договора. Одновременно с этим судебные приставы начали изымать из штабов ФБК технику для уплаты долга.

В июле 2020 года Алексей Навальный принял решение о ликвидации организации и переходе на новое юридическое лицо. При этом уже в августе он был отравлен. Ряд СМИ связывает ухудшение здоровья Навального с его западными спонсорами, судя по всему, не согласными с решением о закрытии ФБК и попытавшимися «убрать» своевольного «партнера».

Несмотря на многочисленные попытки уйти от ответственности, долг в пользу Евгения Пригожина все еще висит над Навальным и его структурой. Одновременно с этим бизнесмен продолжает обращаться в суд с новыми исками о защите чести и достоинства, каждый из которых оценивается в 5 миллионов рублей. В комментариях для СМИ предприниматель сравнил этот процесс с приучением домашних животных к лотку. После того, как ФБК признали иностранным агентом, в адрес организации начали приходить иски из-за отказа маркировать материалы по нормам законодательства.

Одновременно с юридическим давлением Пригожин запустил кампанию по развенчиванию структур Навального в прессе. Бизнесмен использовал связанные с ним медиа, чтобы на постоянной основе искать и публиковать расследования о действиях организаций и их членов. Журналисты выпустили множество материалов о связях ФБК и Навального с западными спецслужбами, а также о схемах иностранного финансирования организации.

Связанным с Пригожиным СМИ удалось вывести на свет Марию Певчих, которую называют вероятной отравительницей Навального и связывают с МИ6. ФБК пришлось признать ее работу в фонде.

Отдельно следует отметить, что генеральный директор издания РИА ФАН лично обращался в прокуратуру и РКН с целью добиться блокировки структур Навального в Сети. В частности, речь идет о проекте «Умное голосование». По одному из обращений ФАН к ответственности за организацию незаконной акции 14 февраля 2021 года был привлечен Леонид Волков.

После расследований связанных с Пригожиным СМИ были заведены уголовные дела об отмывании денег верхушкой ФБК. Навального обвиняют в мошенничестве с растратой более 350 миллионов рублей пожертвований. В результате к уже имеющемуся у Навального сроку по делу «Ив Роше» могут добавиться другие статьи.

Российские власти долгое время не могли повлиять на деятельность иностранных агентов внутри страны из-за давления коллективного Запада и увеличивающейся напряженности. В результате инициатива Евгения Пригожина, лично начавшего борьбу с антироссийскими силами, оказалась куда эффективнее. Структуры Пригожина также сумели добиться признания иноагентами и нежелательными организациями ряда антироссийских ресурсов. Сейчас ведется проверка в отношении «Важных историй» и Романа Анина.

Можно предположить, что даже после полного краха ФБК структурированная и планомерная работа бизнесмена по борьбе с прозападными медиа и НКО не закончится. Пригожин, очевидно, хочет создать для Запада условия, в которых финансирование антироссийских проектов на территории страны окажется нерентабельным.