Как пристрелить своего командира: Украина показала «агрессору» эпические учения

12.12.2018, Херсон, Юрий Ковальчук

Военное положение мало повлияло на Украину – подорожал доллар и продукты, но в остальном жизнь украинцев не слишком отличается от ставшей привычной нищеты. Чтобы исправить это досадное упущение, а заодно шугануть обнаглевшего «агрессора», украинский главнокомандующий объявил о проведении «тактических учений» при участии резервистов. В Херсонской области, на границе с Крымом, они прошли с особым размахом.

После прозрачных заявлений военного комиссара области о том, что к уклоняющимся резервистам можно вламываться в жилье без решения суда, а также «отработке» потенциального пушечного мяса на улицах, власти все-таки решили действовать «лаской» и объявили о невиданной щедрости: каждый резервист получит по 12-30 гривен суточных и около 1,7 тыс. грн. за всю «кампанию». Официально работающие получат половину своей зарплаты, а безработные – прожиточный минимум: те же 1762 гривны.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Для херсонцев, подавляющее большинство которых работает либо неофициально, либо за «минималку», получая остальное в конверте, перспектива шарахаться в степях за гроши не слишком заманчива. Зато бесплатная тушенка и минимальная зарплата привлекли многих безработных «патриотов». Тем более, что в селах сейчас все равно нечего делать – урожай собран, а садить новый еще не скоро. В итоге, тактические учения стали просто эпической «пэрэмогой».

Предчувствуя недоброе, Херсонские власти запретили продавать алкоголь вблизи расположений героев. Попытались более или менее комфортно разместить резервистов, но, поскольку военное положение и прочие аттракционы для всех стали неожиданностью, на местах к расселению потенциально опасного контингента оказались неготовы.

В Новой Каховке, например, резервистов разместили в неработающем с конца 90-х детском саду. В здании жилыми были всего несколько комнат, в которых местные баптисты создали приют для асоциальных элементов. Теперь там живут резервисты. Асоциальные элементы, вероятно, влились в их стройные ряды органично – на «халявные 30 гривен в день» и так собрались сплошные элитарии. Вспоминая незабвенные строки гимна Антимайдана, «понаехали алкаши и бродяги с округи». Судьба баптистов, кстати, неизвестна.

Поскольку детсад полностью отключен от отопления, резервисты вырубили и сожгли в буржуйках всю растительность на территории дошкольного учреждения и соседних дворов. Остановить патриотов удалось лишь когда местные власти выделили для «ремонта помещений» 550 тыс. грн. Скорее всего, ремонтироваться будут сами резервисты, лакируя внутренности горячительными напитками. Ремонт на эти деньги все равно не сделать, да и поздно – тактические учения уже начались.

Когда к приморскому Скадовску начали сползаться автобусы, из которых выпадали небритые, лютые лица в заблеванной военной форме, местное население предательски поддалось панике. Ситуацию немного спасли бодренькие (ибо похмелившиеся) быки из националистических организаций, организованно приехавшие проявлять героизм. Еще лучше на душе у жителей Скадовска стало после того, как стало известно, что весь этот бестиарий будет охранять 124 отдельная бригада, тайно от «агрессора» дислоцированная под Цюрупинском, для конспирации переименованном в Олешки.

После локализации резервистов им раздали оружие. Боеприпасы на всякий случай не дали, и это очень правильно – иначе, неизвестно, сколько бы украинских «лыцарей» отправились в вечный путь. Одели резервистов, прямо скажем, во что нашли – большинству досталась относительно новая, хоть и разношерстная, форма, но некоторым пришлось обрядиться в убогий довоенный «дубок».

Оружие тоже выдали с затеей – кому-то достался аж целый пулемет Калашникова, кому-то автомат, а кому-то милицейская «ксюха» – укороченная версия АК. Кому-то вообще на оружие посмотреть удалось только со стороны. Никто, разумеется, не жаловался и вообще боевой дух был невероятно высоким.

Для устрашения «агрессора», молчаливо наблюдавшего с полуострова за тактическими учениями, ставка командующего разработала масштабную операцию. Наиболее трезвые и боеспособные резервисты, под чутким руководством военных, должны были освободить здание, захваченное пятью (!) боевиками неустановленного образца.

Для реализации этого смелого плана сначала были проведены веселые старты по степи с автоматами.

На этом снимке показано обучение нехитрому тактическому приему: «как застрелить командира во время боя».

Сам штурм захваченного боевиками недостроя, по признанию командования, «прошел, как часы». Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно просмотреть видео киевских журналистов, не постеснявшихся заснять этот гребаный стыд.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Или внимательно рассмотреть фото, на котором героический воин, вооруженный АКС, сидит напротив подвального окошка и готовится умереть от пули потенциального боевика.

Лицо воина выражает непреклонность и героическое желание дотерпеть до конца этого цирка и опохмелиться.

Также во время тактических учений был отработан нереально устрашающий маневр: коллективное передвижение «свиньей» в направлении «туда». Фотографию этого образца тактического искусства уже по достоинству оценили пользователи украинских соцсетей, обидно назвавшие резервистов «мясом».

Несмотря на потуги злопыхателей и происки врага, учения, на удивление, прошли без потерь. «Агрессор» был всячески посрамлен, а усталые, но довольные резервисты вернулись в свои «располаги», где их ожидала холодная тушенка (деревья то все уже спилили!), бодрящие напитки и воинская слава. Скадовск, в свою очередь, вздохнул с облегчением и благодарностью.

Главный вопрос для командования теперь – чем занять резервистов на оставшееся время учений, потому что иначе непременно последует моральное разложение и небоевые потери.