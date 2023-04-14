Как призыв через «Госуслуги» облегчит жизнь военкомам

Анатолий Лапин.  
14.04.2023 16:03
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Россия


Организация призыва через Госуслуги поможет избежать ошибок, которые были допущены при объявлении частичной мобилизации в прошлом году.

Об этом в эфире программы «Антонимы» заявил российский политолог, экс-глава Совмина ЛНР Марат Баширов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Организация призыва через Госуслуги поможет избежать ошибок, которые были допущены при объявлении частичной мобилизации...

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«Военкоматы не знают, им сказали: «Ребята, нам нужно 10 танкистов, 10 летчиков, 10 поваров». А он не знает, кто из всего пула людей, которые у него числятся, призывать. Плюс еще возраст, а это должна быть обычная электронная система – ставишь галочки: «до 45 лет, такая-то специальность, такой-то вес, без заболеваний», и у тебя вываливается список. И ты, соответственно, из них начинаешь выбирать. Вот этого нет.

Госуслуги позволяют это сделать – вот, с какой точки зрения они полезны… Как раз, необоснованность (призыва), она исчезнет. Если ты вобьешь все верно, предоставишь документы – вот эти все скандалы, что призвали отца, а у него три ребенка, и вроде не должны, но в военкомате этих данных нет, а они должны быть.

Поэтому, когда встал вопрос, с какой базой данных стыковать базу данных военкомата и государственных систем, оказалось, что Госуслуги – наиболее охватывают всех», – заявил Баширов.

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