Как промывают мозги винницким детям

01.08.2019

В Винницкой области украинская власть ежегодно организовывает детское мероприятие по чествованию убийцы десятков тысяч евреев националиста Омеляна Грабца, в ходе которого подростков заставляют целовать чёрно-красное знамя на могиле полицая.

Об этом в эфире телеканала «Iton TV-2» заявил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Винницкой области в Микулинцах каждый год проводят финансируемый государством молодёжный лагерь в честь одного из комендантов Украинкой вспомогательной полиции в городе Ровно Омеляна Грабца. Это вопиюще. Это человек, который был основным организатором и участником убийства 30 тысяч человек в Ровно.

И вот в честь него там фестиваль, на его могиле они заставляют детей целовать чёрно-красное знамя, под которым убивали этих евреев, государство это всё финансирует. В Виннице назвали улицу его именем. В Стрые тоже назвали, но там меня не удивило, но я поражён, когда в Виннице назвали улицу именем коменданта вспомогательной полиции», – возмутился Долинский.