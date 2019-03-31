Как прошло голосование в краю непуганых пингвинов

31.03.2019, Киев, Максим Карпенко

В Антарктиде на выборах президента Украины проголосовали 34 человека. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Голосование состоялось на станции «Академик Вернадский», где был размещен спецучасток.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В голосовании на выборах Президента Украины, что произошло на станции «Академик Вернадский», приняли участие 34 гражданина – 11 участников двадцать третьей Украинской антарктической экспедиции и 23 члена сезонного отряда ученых, которые сейчас находятся на станции», – говорится в сообщении.

Протокол с результатами голосования был отправлен в ЦИК через скан-копию, а оригиналы доставят члены антарктической экспедиции после ротации во второй половине апреля.