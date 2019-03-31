Выборы
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31.03.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Украина
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Как прошло голосование в краю непуганых пингвинов

В Антарктиде на выборах президента Украины проголосовали 34 человека. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Голосование состоялось на станции «Академик Вернадский», где был размещен спецучасток.

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«В голосовании на выборах Президента Украины, что произошло на станции «Академик Вернадский», приняли участие 34 гражданина – 11 участников двадцать третьей Украинской антарктической экспедиции и 23 члена сезонного отряда ученых, которые сейчас находятся на станции», – говорится в сообщении.

Протокол с результатами голосования был отправлен в ЦИК через скан-копию, а оригиналы доставят члены антарктической экспедиции после ротации во второй половине апреля.

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