«Как раньше» не будет – режиссер Михалков о «рублёвской элите»

Анатолий Лапин.  
20.12.2023 16:14
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Украина


Покинувшие Россию представители так называемой элиты и многие живущие на Рублевке мечтают, чтобы Россия и Запад тихо договорились, и все было «как раньше». Но как раньше уже не будет, и по отношению к таким «испугавшимся» у населения России возникла обида, а у участников СВО будет много вопросов.

Об этом в эфире агентства «БелТА» заявил известный российский режиссер Никита Михалков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Покинувшие Россию представители так называемой элиты и многие живущие на Рублевке мечтают, чтобы Россия...

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«Те, кто встали вовремя «у трубы» или у каких-то предприятий, зарабатывали огромные деньги, отправляя их в офшоры, потом уехали, потом приехали – эта вся тусовка, которая живет в нескольких небольших странах, которые называются Рублевка, Жуковка, – они не живут в России, они живут в этих «странах».

И они могут, и вообще, мечта их – чтобы все продолжалось так же, чтобы они продолжали жить в этих своих «странах», им этого совершенно достаточно. И все знакомы, у них есть все – и бары, и театры, все, что угодно, но они никакого отношения к стране не имеют. Сегодня страна это увидела и обиделась, а это важно», – отметил он.

«По крайней мере, те, кто сейчас там (в зоне СВО, – авт.), у них будут вопросы. Именно поэтому очень хочется, чтобы оно все как-то рассосалось, так сказать, тихо-мирно договорились. Им это очень нужно, но проблема в том, что при всех прочих равных, как было уже не будет. Просто не будет, потому что слишком много разрушено в менталитете человечества в принципе», – заключил Михалков.

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