Как раньше уже не будет: Шольц отверг саму мысль о возврате довоенных отношений с Россией

28.06.2022  09:38 (Мск), Берлин
Никита Еременко.  
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Германия, Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Не может быть и речи о возвращении к тому, что было в отношениях с ФРГ с Россией до спецоперации РФ на Украине.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, добавив, что московское СВО является «глубоким ударом в международные отношения», сообщает CNN.

Не может быть и речи о возвращении к тому, что было в отношениях с...

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«Война — это вопрос долгосрочных изменений, которые будут определять международные отношения в течение очень и очень долгого времени», — сказал Шольц на пресс-конференции в кулуарах саммита G7 в Баварских Альпах на юге Германии.

«В наших отношениях с Россией не может быть возвращение к тому времени, когда Россия не вторглась на Украину», – добавил он.

Несмотря на неуверенность в том, как мир изменится в результате войны, члены «Большой семерки» должны «усвоить эти изменения», «встав вместе и работая вместе в тесном контакте и в духе доверия», считает немецкий канцлер.

«И это то, что нас объединяет: демократия, верховенство закона и уважение прав человека», – уверяет Шольц.

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