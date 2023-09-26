«Как раньше»: в Варшаве призывают интегрировать Украину в Польшу

Одинаковая антироссийская политика, экономика и тоска варшавского истеблишмента по старинным польским землям должны привести к интеграции Украины в Польшу.

Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил заместитель директора работающего под эгидой МИД Польши Центра имени Мерошевского политический эксперт Лукаш Адамский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень сожалею, что до этого спора между Польшей и Украиной дошло. В принципе, все структурные факторы должны толкать Польшу и Украину к всё более сильной интеграции. У нас есть общее видение угроз для региона, общее ведение желательной политики ЕС и НАТО по отношению к России.

География тоже толкает Украину и Польшу, очень похожий язык, эмоциональная и культурная близость. И по опросам общественного мнения, поляки на Украине являются той нацией, к которой украинцы ощущают больше всего симпатий, больше всего культурной близости», – сказал Адамский.