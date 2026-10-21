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Российская система спутниковой связи «Рассвет» в полную силу заработает еще не скоро.

Об этом в эфире подкаста «Чистота понимания» заявил Алексей Чадаев, российский политолог и глава научно-производственного центра «Ушкуйник», который занимается разработкой БПЛА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается «Рассвета», я бы предостерёг тех, кто сильно на него надеется. Как полноценный аналог «Старлинку» он заработает ещё очень нескоро. Не в последнюю очередь потому, что, во-первых нет нормального приёмника компактного, который можно было бы ставить на дрон, именно серийного, массового для, собственно, «Рассвета». И второе, они же не геостационарны, летают над планетой. Поэтому на данный момент – от силы несколько часов в сутки могут обеспечивать покрытие. А когда они будут обеспечивать даже над Украиной круглосуточное покрытие? Еще очень много спутников выводить на орбиту. Это дело не быстрое. У нас пока 16 спутников», – сказал Чадаев.

Он призывает дать возможность «инженерам тихо делать своё дело и не дёргать их», чтобы не создать лишних проблем в реализации столь сложного проекта.

По словам эксперта, Россия как одна из ведущих космических держав в решающий период упустила момент создания полноценной группировки связи.

«За это мы сейчас расплачиваемся очень-очень болезненно и обидно. И, я думаю, фундаментальная причина этого не только в том, что было большое количество жадных генералов. Я сейчас скажу тезис, который, думаю, многих удивит, но причина коррупции в связи в десятые годы была ещё и в том, что товарищи генералы фундаментально не понимали, а зачем она вообще нужна», – сокрушается Чадаев.

Ведущий напомнил, что в свое время глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин язвил, что без российских ракет американцам придется доставлять своих астронавтов на МКС на батуте. После успешного запуска соответствующего корабля на МКС глава компании SpaceX Илон Маск пошутил: «Батут работает».

«Как раз Рогозина я бы не стал тут обвинять. Потому что Рогозин ровно в те годы выдерживал жесточайшую аппаратную войну с вице-премьером Борисовым, который, условно, делал всё, чтобы у «Роскосмоса» ничего не получилось», – заявил Чадаев.

По его словам, из-за личного конфликта «была, по сути, парализована вся космическая отрасль».