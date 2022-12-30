Как развивается скандал с падением украинской ракеты в Белоруссии

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Украинская ракета С-300, обломки которой были обнаружены на территории Белоруссии, была поражена ракетой белорусской ПВО, сообщило Минобороны РБ. «Волноваться жителям абсолютно незачем. Такие случаи бывают», – сказал военный комиссар Брестской области Олег Коновалов.

Зенитная управляемая ракета 5В55 комплекса С-300 нарушила воздушное пространство Белоруссии и упала недалеко от агрогородка Горбаха Ивановского района Брестской области в четверг в промежутке с 10.00 до 11.00 часов.

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В белорусский МИД практически сразу был вызван украинский посол Игорь Кизим. От него потребовали объяснений.

Спустя несколько часов Минобороны Украины обнародовало издевательский комментарий – в Киеве допустили, что Россия намеренно могла запустить свои ракеты так, чтобы спровоцировать их перехват белорусскими ПВО над территорией Белоруссии.

«Украинской стороне известны отчаянные и упорные стремления Кремля втянуть Беларусь в свою агрессивную войну против Украины. В этой связи украинская сторона не исключает и сознательной провокации со стороны государства-террориста России, проложившей такой маршрут для своих крылатых ракет, чтобы спровоцировать их перехват в воздушном пространстве над территорией Беларуси», — говорится в заявлении ведомства.

При этом украинская сторона предложила пригласить авторитетных экспертов из числа государств, не связанных с поддержкой России в какой-либо форме.

Российский военный эксперт Виктор Баранец считает, что в Киеве ждали, пока в Вашингтоне наступит утро. В аналогичной ситуации с попаданием украинской ракеты на территорию Польши (она была пущена тем же самым львовским полком ПВО) обвинения прозвучали мгновенно, но потом их пришлось брать назад, когда президент США Джо Байден отказался возлагать ответственность на Россию.

Баранец отметил, что обвинить Минск в самообстреле у Киева не получится, поскольку маркировка на упавшей ракете сохранилась, а модификации С-300, стоящих на вооружении в Украины и Белоруссии, – разные.

Высшие официальные лица в Белоруссии пока молчат. Но приближенные к власти политологи выступают с грозными комментариями.

«Никакая ПВО не спасет, пока сохраняется сам фактор угрозы. Это должно было рано или поздно произойти. То ли ещё будет. Украина в современной форме представляет наибольшую угрозу безопасности Республики Беларусь. Демонтаж киевского режима и поражение Украины в войне соответствует национальным интересам нашей страны. Любые формы компромисса с нынешней украинской властью не ликвидируют угрозу, а лишь откладывают наступление негативных последствий», – прокомментировал инцидент в своем ТГ-канале белорусский политолог Александр Шпаковский.

Его коллега Петр Петровский напоминает, что весной было несколько попыток киевского режима обстрелять Белоруссию.

«Для киевского режима – это разведка провокацией. Сейчас они изучают нашу реакцию: технические средства и действия. Это только начало. Готовится вовлечение нашей страны в конфликт. Тренируются ДРГ экстремистов, вкладываются деньги в террористов. Понятно, что их заказчикам надо отбить вложенные деньги, что они и будут делать. Их интерес дестабилизировать Беларусь. Поэтому надейся на лучшее, но готовься к худшему. Бандеровский киевский режим в следующем году нам принесёт ещё много сюрпризов», – написал Петровский.