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«Предвкушая победу Украины» в военном конфликте с РФ, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что «Россия должна знать, где проходят ее границы» и выразила убеждение, что в будущий мирный договор, который будет заключен по итогам войны на Украине, необходимо включить пункт о выводе российских сил из Абхазии и Южной Осетии. По мнению Зурабишвили, было бы заблуждением думать, что «без отступления России со всех оккупированных территорий» украинский конфликт может закончиться.

Ангажированные прозападные эксперты соглашаются, что логическим следствием гипотетической победы Украины в войне было бы переформатирование всего постсоветского пространства и уход русских – как из бывших грузинских провинций, так и с территории других бывших союзных республик, «чья целостность также попрана». Следует полагать, что госпожа Зурабишвили с предложением учесть интересы Грузии по результатам войны обращается не к украинским властям, а к западным коллегам.

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Впрочем, из Киева устами секретаря Совбеза Украины Алексея Данилова уже прозвучала язвительная реакция – дескать, Грузия не имеет морального права рассчитывать на пребывание в числе победителей, поскольку так и не решилась на открытие второго фронта против РФ.

«Когда я…говорил братьям-грузинам, давайте помогайте и будем вместе работать, Грузия в лице этих лиц отмолчалась, еще и сделала замечание, что я лезу в их дела».

Тут нужно напомнить читателю. Слова Зурабишвили никак нельзя считать официальной позицией властей Грузии! Дело в том, что реальная власть сосредоточена в руках грузинского правительства, а не президента. Правда, в 2018 году Саломе Зурабишвили победила президентские выборы именно как кандидат от правящей партии «Грузинская мечта», но затем их дороги разошлись. В последнее время заявления президентши больше напоминают риторику саакашистов – тех, что на выборах клеймили Саломе «ставленницей Кремля» (как это напоминает Украину, не находите?).

Почему же Зурабишвили открыто противопоставляет себя высшему руководству Грузии и играет весьма опасную деструктивную роль в судьбоносный период истории? Тут важен бэкграунд президента: она – выходец из семьи члена меньшевистского правительства Грузии, бежавшего во Францию в первой четверти прошлого столетия. Воспитание, образование, дипломатическая карьера – не дают основания для сомнений относительно ее взглядов.

Именно поэтому по многим принципиальным вопросам позиции президента Зурабишвили и правительства Гарибашвили резко разнятся. Совсем недавно это проявилось и в негативной оценке госпожой президентом идеи восстановления прямого авиасообщения между Россией и Грузией, и в ее обращении к грузинскому правительству изучить вопрос целесообразности притока беженцев из РФ, и призыве позаботиться о репутации страны. Она, как известно, громогласно заявила и о максимальной солидарности с бандеровской Украиной.

В отличие от Зурабишвили, отстаивающей резко негативную точку зрения в отношении к России, позиция правящей политической силы «Грузинская мечта» в этом вопросе носит прагматичный и конструктивный характер.

Накануне глава МИД РФ Лавров подтвердил, что Грузия, не прогнувшаяся под требования Запада, несмотря на беспрецедентное давление со стороны последнего, и не присоединившаяся к антироссийским санкциям, заслуживает уважения.

Сдержанной оказалась и реакция председателя комитета ГД по делам СНГ Леонида Калашникова.

«Зурабишвили все время делает такого рода заявления, которые попахивают прозападничеством и идут в той тональности, которой Западу нужно. Руководят процессом другие люди, поэтому я считаю, что тут не нужно реагировать».

Что ж, спишем происходящее на то, что Зурабишвили, как бывший французский профессиональный дипломат, словно вошла в роль могущественного Наполеона, находившегося в оставленной русскими сентябрьской Москве 1812 года и воображавшего лежащую под ногами поверженную Россию. Жаль, что некому напомнить грузинской президентше о незавидной дальнейшей судьбе Бонапарта, еле уносившего ноги из той самой «поверженной» России!

Однако «конструктивность» правящей элиты Грузии остается весьма пассивной. Да, Грузия не присоединилась к антироссийским санкциям, но заслуги правящей «Мечты» в деле потепления отношений с северным соседом этим исчерпываются. А нужны более энергичные шаги в направлении экономической, да и военно-политической интеграции Грузии в пространство, где уже находятся Абхазия с Южной Осетией, то есть в пространство с участием России.

А это означает не вывод российских военных баз с территории Абхазии и Южной Осетии, то есть с территории бывшей Грузинской ССР, а, наоборот, их возвращение дальше на юг – в грузинские Батуми и Ахалкалаки, естественно, на взаимовыгодных условиях и по волеизъявлению грузинского народа.

Только в таком случае могут быть мало-мальски предметные разговоры о преодолений противоречий в грузино-абхазских или грузино-осетинских отношениях.

Да, то, что Грузия не превратилась в «анти-Россию» и не создает дополнительные трудности для РФ в такой критический момент, уже можно посчитать заслугой правящей «Мечты», чего многие ни в России, ни в Грузии даже и не ожидали.

Но есть определенная бесхребетность руководства Грузии в деле более энергичной борьбы за интересы страны. Ситуация усугубляется и ущербной социально-экономической политикой. Основная масса населения Грузии – в тяжелейшем положении. Полагаем, что в случае обострения внутриполитической ситуации, «Мечта» не может рассчитывать на решающую поддержку со стороны обнищавших избирателей.

Впрочем, пока что «Мечту» спасает глубокий кризис в лагере продажной проамериканской оппозиции, на данный момент неспособной создать какую-нибудь серьезную для правящего партии угрозу.

Да, кстати, заявление Зурабишвили правительство Грузии так и не прокомментировало. Оно не поддерживает ее, но и не осуждает и молчит, будто «прикусив язык».

Справедлива ли критика на этот счет «ястребов» из Москвы? Есть те, кто считает, что не стоит давить на грузинское правительство извне, осложняя и так хрупкую для него ситуацию.

Наверное, именно этим и объясняется осторожная оценка Лавровым обстановки в Грузии.