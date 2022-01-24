Как России следует отвечать на хамство и ложь из Кишинева

Президент Молдовы Майя Санду в интервью одному из румынских телеканалов дала свою интерпретацию событий приднестровской войны 1992 года. По её словам, определённые силы пытались остановить процесс обретения Молдовой независимости от Советского Союза. Санду обвинила Российскую Федерацию в том, что она «отправила своих людей против Республики Молдова».

Подобные заявления мы часто слышим из уст молдавских политиков, историков, журналистов, актёров, музыкантов, в том числе вскормленных в советское время и получивших от советской власти все мыслимые и немыслимые привилегии. Но далеко не каждый день подобные обвинения приходится слушать из уст действующего главы государства.

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О том, что высказывание Санду откровенно лживо и не соответствует истине – значит, ничего не сказать. Подробное описание истории приднестровского конфликта выходит за рамки нашей публикации. Интересующиеся этой темой могут почерпнуть более подробную информацию в книгах Ксении Мяло («Россия и последние войны ХХ века»), Ефима Бершина («Дикое поле. Приднестровский разлом»), книг историков Петра Шорникова, Николая Бабилунги, Бориса Бомешко, Андрея Сафонова, и наконец, в сборнике документов «Белая книга ПМР», изданная под редакцией российского журналиста Владислава Шурыгина.

Отметим лишь то, что главные виновники приднестровского конфликта живут в Кишинёве и продолжают пользоваться всеми привилегиями. Это те, кто устроил националистическую вакханалию в перестроечной Молдавии в конце 80-х годов, кто добивался румынизации молдавского языка и введения румынского триколора, который у большинства приднестровцев прочно ассоциируется с нацистским оккупационным режимом Антонеску в 1941 – 1944 годах.

Приднестровье возникло и отстояло свою свободу не благодаря, а вопреки Кремлю, в котором заправляли Горбачёв и Яковлев, а затем Ельцин, Гайдар и Козырев. В первые месяцы военных действий в Приднестровье 14-я российская армия под командованием генерала Неткачёва сидела в казармах и осуществляла политику, которую впоследствии справедливо назовут «предательским нейтралитетом». И только когда факты геноцида мирного населения Приднестровья со стороны молдавских военнослужащих и «волонтёров» (фактически уголовников) стали вопиющими – начал говорить и действовать генерал Александр Лебедь.

Гораздо более важен вопрос, почему Санду посчитала нужным сделать это лживое и постыдное заявление. Сегодня мир стоит на грани глобального конфликта между Россией и обнаглевшим, агонизирующим коллективным Западом. Градус русофобии в западных СМИ и в высказываниях западных политиков бьёт все рекорды. Санду, в первую очередь, надо продемонстрировать максимальную лояльность Западу и вписаться в этот всеобщий русофобский хор. Кроме того, ей надо успокоить радикалов в своей стране, которые обвиняют её в недостаточно жёсткой позиции в отношении России, в стремлении договариваться, в частности, по ценам на газ и молдавскому экспорту в Россию.

Кроме того, в этом году исполняется 30-летие горячей фазы приднестровского конфликта, в частности, Бендерской трагедии 19 июня 1992 года, и вводу в регион российских миротворцев.

Памятное мероприятие, посвященное годовщине Бендерской трагедии.

Действующая в Молдове власть ради укрепления своей электоральной базы и своей поддержки на Западе постарается максимально хайпануть на этих юбилеях. Последуют торжественные чествования «ветеранов войны за независимость и территориальную целостность Молдовы» (фактически своры фашистских карателей с кровью мирных граждан на руках).

И конечно, усилятся атаки на Россию и российских миротворцев с требованием вывода российской армии с территории Молдовы. Хочется надеяться, что до провокаций в отношении российских миротворцев и дипломатов дело не дойдёт, но кишинёвские неадекваты, дорвавшиеся до власти, могут решиться и на это.

Своим заявлением Санду, безусловно, укрепит свои позиции на правом фланге молдавской политики, где выражение звериной ненависти к России и Приднестровью является правилом хорошего тона. Однако умеренных избирателей, отдавших ей свои голоса в надежде на то, что её команда будет бороться с коррупцией и осуществлять реформу юстиции, это оттолкнёт ещё больше, усиливая в них чувство ненависти и раскаяния за необдуманное голосование на выборах.

Что касается самой России, там уже давно нет никаких иллюзий относительно Майи Санду, сколь бы её ни отбеливали засланные в Москву лоббисты. Всё насчёт неё стало предельно понятно ещё во время её участия в русофобском шабаше под названием «Крымская платформа». Сегодня желающих общаться с Санду и её посланцами будет на порядок меньше, даже при урегулировании газового и других кризисов. Как и не будет желания идти на уступки стране, выбирающей такую власть.

Россия должна научиться жёстко и зеркально действовать в отношении всех русофобов, в том числе кишинёвских, давно привыкших к безнаказанности своих заявлений. Необходимо ввести режим персональных санкций для лиц, озвучивающих русофобские заявления.

В этот санкционный список могут попасть Оазу Нантой, Анатолий Цэрану, Виталий и Андрей Андриевские, Артур Ефремов и другие персоны, которые, в частности, оправдывали депортацию из кишинёвского аэропорта Натальи Нарочницкой и других российских граждан, призывали к запрету вещания российских телеканалов или позволяли себе иные антироссийские заявления. Простые люди должны страдать меньше всего. Русофобы должны испытывать результаты своих заявлений по максимуму.

Необходимо основательно подготовится к 30-летию июньских событий в Приднестровье и к юбилею российской миротворческой операции в этом регионе. Следует вспомнить о значении, которое имела эта операция в общероссийском контексте. Российская миротворческая операция в Приднестровье – одна из самых успешных миротворческих миссий в истории: там в течение 30 лет никто не стреляет, если не считать единичных случаев провокаций против российских военнослужащих, как в новогоднее утро 1 января 2012 года.

И наконец, надо раз и навсегда положить конец разговорам о выводе российских военнослужащих из Приднестровья со ссылкой на Стамбульские соглашения 1999 года.

Эти соглашения потеряли смысл после того, как Соглашение об адаптации Договора об обычных вооружённых силах в Европе не было ратифицировано ни одной страной-членом НАТО и не вступило в силу.

Российские войска должны оставаться в Приднестровье вплоть до того, как кишинёвские политики избавятся от западной опеки и созреют до окончательного урегулирования приднестровского конфликта.