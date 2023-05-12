Как российская ПВО будет сбивать британские ракеты

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Поставленные на Украину из Великобритании ракеты Storm Shadow представляют собой сложную, но вполне по сильную для ВС РФ цель.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (округ ПВО Москвы) полковник запаса Сергей Хатылев.

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«Характеристики Storm Shadow приблизительно сходны с нашим «Искандером». Но чтобы «пересадить» ракету авиационного базирования на наземную пусковую установку, нужно много и долго потрудиться. Ведь нужна целая система управления. Кроме пусковой установки, еще нужны командно-штабная машина или пункт управления, связная машина. Нужно получать откуда-то целеуказание. Словом, с точки зрения управления возникают вопросы», – сказал Хатылев в интервью «Московскому комсомольцу».

Он говорит, что адаптировать украинские самолеты под принципиально иную систему наведения и целеуказания довольно сложно, поскольку нужен пилотажно-навигационный комплекс, специальная компьютерная программа с определенными исходными данными по дальности, высоте, тяге, перегрузкам, углам разворота и так далее.

«Ракета тяжелая. Если подвешивать ее на Су-27 или МиГ-29, нужна серьезная доработка. Возникает много вопросов о том, каким образом это все будет организовано, сделано и в какие сроки. Но это только одна сторона вопроса. У нас же есть авиация, ПВО. Мы же не даем ВВС Украины летать. Превосходство в воздухе завоевано российской авиацией. Я хочу сказать, что, если они эти ракеты будут применять с самолетов, то для нас это даже хорошо. По самолетам работать легче, чем по самой ракете. Будем бить по носителям. Зона поражения у С-400 несколько сотен километров, при входе в эту зону он просто уничтожит носитель», – отметил полковник.

По его словам, сама ракета Storm Shadow сложная цель для ПВО с точки зрения своевременности ее обнаружения.

«Ее надо своевременно обнаружить, чтобы выдать целеуказание на зенитный ракетный дивизион. Как правило, по таким ракетам будут работать С-400, С-300, в том числе в корабельном исполнении — комплекс ПВО «Форт». Будут работать «Бук-М3», «Бук-М2». Это их цель. Пример четкого взаимодействия и четкого построения зенитного ракетного огня, эшелонированной противовоздушной обороны у нас есть — это Крым. Там Черноморский флот, дивизии ПВО, ВВС, армейский корпус, спецподразделения свели в единую систему все свои средства разведки, а также огневые средства. Все это используется по единому замыслу, с одного командного пункта. Есть командующий ПВО. И все это дает эффект», – резюмировал Хатылев.