Как российские фигуристки заткнули злой Запад

29.03.2021, Москва, Платон Беседин

Ну, хватит, правда. О всех этих историях с тем, как запретили российские флаг и гимн. О том, как нехороши российские спортсмены, что соглашаются выступать без них. И прочее в том же духе.

Я смотрю на недавний триумф российских фигуристок. Он случилось на днях. Три наши умницы-фигуристки – Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова – заняли соответственно первое, второе и третье место на чемпионате мира по женскому фигурному одиночному катанию. Умницы, не иначе!

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Ясно, что из-за козней спортивных и околоспортивных (политических) организаций наш гимн не прозвучал. Запрет. И это многим не понравилось. Мне, ясное дело, тоже. Вот только некоторые из тех, кому не понравилось, отчего-то решили позлословить в отношении спортсменок. Мол, да какой нам толк от их-то победы?

Знаете, размышлять подобным образом значит идти на поводу у тех, кто устроил это позорное безумие, запретив российскую символику. Ведь главная их задача, строящих козни, – не в том, чтобы исключить на соревнованиях флаг, герб и прочее, нет. Они, прежде всего, хотят перессорить и разделить народ внутри страны. И нельзя позволить им добиться этого. Наши всегда должны оставаться нашими.

Ведь мы знаем, что умницы-фигуристки – россиянки. И мир это знает. Да, флаг – это важно, но хватит проводить параллели из серии «а вот во время войны наши бились за флаг…». Утрировано. Потому что тут тоже война, но иными средствами и по иным правилам. Учитывать подобное надо.

Именно умницы-фигуристки дали лучший ответ врагам: они заткнули всех недоброжелателей своей победой. В результате, кстати, не прозвучал ни один гимн. А болельщики, спортсмены, медиа – все знали, что победили русские. И многие завидовали, а кто-то радовался. Только победами и нужно отвечать на непотребство, устроенное злопыхателями, что пытаются вычеркнуть любое упоминание о России. Не получится у них. Ведь мы сильнее.

Ну а в заключении – одна не самая приятная вещь. Когда говорят «как же без флага, ведь государство дало этим девочкам всё» – не совсем так. Или вообще не так. Потому что девочки состоялись на частные – как правило, на родительские – деньги. Их водили на тренировки мамы и папы, и платили тоже они. Этот вид спорта не для бедных. Знаю, о чём говорю, потому что имел непосредственное отношение.

Так вот, эти девочки воспитаны достойны. И побеждают они не ради себя только, но и ради своих родителей, и ради своей Родины. Во что бы то ни стало они остаются нашими девочками. Только так, а иное – от лукавого.