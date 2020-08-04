Как российский мажор английским пэром стал

04.08.2020, Москва, Платон Беседин

Что вы знаете об английских пэрах? Как себе их представляете? Что они ходят с тросточками и пьют чай? Или что играют в поло и крикет, а по вечерам помогают бездомным? Штампы, конечно, но и без них представить следующую историю непросто.

Евгений Лебедев – россиянин – вот-вот станет английским пэром. Прозвище у этого господина знаковое – Little Olly, малыш-олигарх. Так чем же знаменит сей господин? Ну для начала он владелец газет, фабрик и пароходов. И это не преувеличение и не художественный образ.

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Ведь Лебедев владеет газетами Evening Standard и The Independent, телеканалом, ресторанами, бутиками, пабами, замками, брендами одежды. Он кинопродюсер и приходится крёстным отцом сыну Элтона Джона – да вообще вхож в, как то говорится, самые высокие кабинеты и заодно знаком со всеми британскими знаменитостями. И даже кувыркался с Элизабет Хёрли, Джери Халлиуэлл и Джиллиан Андерсон, хотя бродят слухи и его гей-ориентации.

Каким же образом Лебедев заработал столь роскошные блага? Возможно, он много трудился? Да нет – всё проще: он приходится сыном известному российскому миллиардеру Александру Лебедеву. Вот тут владения и достижения этого господина можно перечислять бесконечно долго. Главное, впрочем, вот в чём: в Союзе будущий олигарх трудился от КГБ в посольстве в Лондоне, а после 1991 года занялся бизнесом. В России, оставив, правда, семью в Англии – и понеслась! Лебедев обогатился главным образом на операциях по перепродаже долгов бывшего СССР.

В такой судьбе есть, конечно, одновременно и эксклюзивность, и хрестоматийность. Ведь сколько их таких с разной степенью успешности, которые из хороших семей вылезли в солидную номенклатуру, а после, пока народ нищал, обогащались на распиле советского наследия? Чтобы затем передать блага детям. Часть благ.

В этом есть величайшая несправедливость и величайшее кощунство. Но ещё большая насмешка кроется в том, под каким соусом происходит подобное. Когда началась перестройка, а после развал СССР, люди бросились читать запрещённые романы и стали грезить свободой, пока предприимчивые господа пилили заводы и ресурсы. А позднее простому люду стали втирать про демократию и мир равных возможностей. Ну-ну.

Меж тем сейчас – разве изменилось что-то? Нет, нам с утра до вечера рассказывают, что патриотизм – это главная идея нашей страны, что Родину любить надо, служить ей, однако при этом лебедевы и такие, как они, питаются за счёт народного достояния, воспринимая его как рудник, из которого можно добывать сырьё с целью дальнейшей перепродажи, народ же они держат за мясо, которым можно торговать на рынке. Россия для таких – поле, на котором они сеют зло и служат маммоне, зарабатывая миллиарды, чтобы затем везти их, как ларцы, на Запад, где, вспоминая Робби Уильямса, party like Russians. Это даже не лицемерие, а совершеннейшее издевательство.

Пробуют ли остановить его? Вряд ли. Но вот, к слову, нас так долго просили голосовать за поправки в Конституцию, а одна из них – запрет на двойное гражданство для высокопоставленных чиновников. Что ж, сработает ли эта поправка? Или мы так и будем получать сэров и пэров, взращенных в России на российских народных харчах?

Хотелось бы перемен, конечно, но… оптимистический прогноз пока вряд ли возможен. Но, так или иначе, не стоит потом удивляться, отчего народ выходит на улицы. Людей ведь беспокоит, прежде всего, именно это чудовищное расслоение, когда «я уеду жить в Лондон», а ты – сиди дома и батрачь.

Такой вот естественный отбор, который на самом деле – беда! – совсем не естественен.