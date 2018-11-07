Как Россия будет спасать север Крыма от водной блокады Украины

07.11.2018, Москва, Галина Шершнева

Проблема засухи на севере Крыма, возникшая после водной блокады полуострова Украиной, будет решаться бурением более глубоких скважин – по миоценовый водоносный горизонт.

Об этом сегодня в Совете Федерации заявил заместитель министра природных ресурсов РФ Евгений Киселев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы обязали компании двигаться по миоценовый горизонт, чтобы обеспечить нормальное водоснабжение населения. Мы решаем проблемы Армянска, но усугубляем проблемы населения. В Армянске и Красноперекопске вода используется для технологических нужд. Происходит постоянное подсоление этих вод», – сказал Киселев.

При этом он заверил, что в других районах Крыма проблем нет, а в Севастополе вообще профицит подземных вод, и он может подавать воду на восток Крыма. Кроме того, министерство намерено искать пресные источники на дне Азовского моря и в Черном море к западу от полуострова.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс в атмосферу сернистого ангидрида. Было установлено, что причиной стали испарения содержимого кислотонакопителя на территории завода «Крымский титан».

Позже выяснилось, что из-за перекрытия Украиной подачи воды из Днепра в Крым отстойник предприятия значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу.

Миоценовый горизонт сформировался 5-23млн лет назад. Согласно исследованию «Гидрогеология СССР», наибольшее количество эксплуатационных запасов подземных вод, равное 666 тыс. м3/сутки, или около 40% всех запасов подземных вод Крыма, приурочено к Северо-Сивашскому артезианскому бассейну, где основными водоносными горизонтами являются понтическо-мэотический, сарматский, среднемиоценовый и на небольшом участке воды аллювиальных отложений.