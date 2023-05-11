Как Россия научилась эффективно сбивать ракеты «Хаймарс»

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Россия научилась противодействовать американским РСЗО «Хаймарс», полностью изучив их технические характеристики. Но проблемой могут стать ракеты нового поколения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (округ ПВО Москвы) полковнику запаса Сергей Хатылев, давая оценку появившимся в американских СМИ сообщениям, что ВС РФ научились эффективно противодействовать РСЗО «Хаймарс».

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«Ракеты, которые изначально начали массово поставлять на Украину для реактивных систем залпового огня HIMARS – не самых последних модификаций. Они имеют упрощенную схему и систему полуактивного наведения, типа автопилота. В ракетах для HIMARS следующего поколения применяется инерциальная система», – сказал Хатылев в интервью «Московскому комсомльцу».

Он объяснил, что при полуактивной системе наведения ракета наводится на цель при подсветке радаром.

«То есть головка этой ракеты не сама со старта захватывает цель. У нее есть какой-то внешний источник, который ведёт её к цели», – говорит полковник.

По его словам, именно такими ракетами ВСУ наносили удары по Антоновскому мосту в Херсоне.

«Этих ракет на Украину поставили больше всего. Они использовали для подсветки локаторы наведения, которые направляли ракеты на Антоновский мост», – добавил эксперт.

Он признает, что точность наведения тогда была очень высокой.

«Но такие ракеты мы уже научились сбивать. Именно по этому поводу американские аналитики из Military Watch Magazine так сильно переживают […]. Мы изучили их траекторию полета, вычислили, как обычно они летают, с какой скоростью и дальностью, какие имеются отклонения – предельные значения по углу, по месту – и тому подобное. То есть полностью выяснили характеристики полета этих ракет», – заявил Хатылев.

Он говорит, что теперь США могут поставить на Украину ракеты следующего поколения, которые имеют большую дальность и несколько иную – инерциальную систему наведения, при которой ракеты наводятся практически самостоятельно, запоминая ту цель, которая им назначена.

У него поинтересовались, сложней ли будет уничтожать такие ракеты.

«К сожалению. Но мы тоже учимся это делать. Изучаем маршруты полета, дальность запуска, разрабатывается алгоритм действий… Эти ракеты не гиперзвуковые, они дозвуковые. А это значит, что мы их можем научиться сбивать. Чем сейчас и будет активно заниматься наша ПВО. Просто пока широкого применения таких ракет нет. Думаю, потому что у американцев у самих нет большого количества этих ракет. Запасы их невелики, так что на Украину они еще пока не могут их поставлять. Но как только мы с ними встретимся в боевых условиях, нет сомнения, что и их тоже очень быстро научимся сбивать», – считает Хатылев.