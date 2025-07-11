«Как Россия не можем, поэтому мотивировать идти на фронт нужно страхом» – офицер ВСУ

Вадим Москаленко.  
11.07.2025 21:30
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Людей в армию можно загнать только палкой или пряником – и как раз с «пряниками» у Украины большие проблемы.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил офицер ВСУ, медик Геннадий Друзенко, скандально известный приказом своим подчиненным кастрировать российских солдат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Людей в армию можно загнать только палкой или пряником – и как раз с...

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«Тогда напугайте. В действительности, украинцы же не верят [в пропаганду] – Буча, Ирпень, всё это давно прошло. Я смотрю на пляж в Мариуполе, кто-то мне прислал, и есть Татарка [Гидропарк в Киеве] – это та же самая картинка. Выходные – и там, и там полно людей, и там, и там люди проводят время на пляже, и там, и там люди призывного возраста купаются, и там, и там мужчины в хорошей форме занимаются. То есть – или вы напугаете, или мотивируете. Нет третьего», – вещал укро-офицер.

«Смотрите, русские просто покупают своих. Не секрет, что после 2022 года мобилизации фактически нет. Палка и пряник. Ничего иного не придумали. Это если мы не готовы становиться таким тоталитарным государством, потому что тогда пропадает смысл воевать. Тогда в России лучше платят, в конце концов, богаче государство», – завидовал и злился Друзенко.

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