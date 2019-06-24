Как Россия сама отказалась от Грузии: Не повторить ошибку в Приднестровье

24.06.2019, Москва, Максим Карпенко

Россия упустила возможность влиять на ситуацию в Грузии еще до войны 2008-го года. Москва тогда признала пришедшего в результате госпереворота президента Михаила Саакашвили, а также отказалась поддержать Аджарскую автономию, где находилась база российских войск. Руководство Аджарии отказывалось подчиняться путчистам вплоть до выхода из состава Грузии, однако не нашло поддержки у руководства РФ.

Об этом в своем блоге пишет российский политик, экс-депутат Госдумы Виктор Алкснис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Старая карта с указанием российских баз в Грузии

«Россия полностью управляла ситуацией в мятежных отколовшихся территориях – в Абхазии и в Южной Осетии. Кроме того, руководство Автономной Республики Аджария во главе с Асланом Абашидзе проводило откровенно пророссийский курс, и республика, по сути, не управлялась из Тбилиси. Более того Аслан Абашидзе проводил курс на создание федерации в составе Южной Осетии, Абхазии и Аджарии», – отмечает Алкснис.

По его мнению, Россия совершила несколько важных ошибок в Грузии. Первая – направила тогдашнего министра иностранных дел Игоря Иванова, который уговорил президента Эдуарда Шеварнадзе передать власть Михаилу Саакашвили.

После прихода к власти Саакашвили российское руководство не стало оказывать поддержку Аджарии, снова направив в Грузию Иванова:

«Лидер Аджарии Аслан Абашидзе выступил против государственного переворота в Тбилиси и даже был готов провозгласить независимость Аджарии и выход ее из состава Грузии. Началось создание народного ополчения, граница с Грузией была перекрыта вооруженными ополченцами. На сторону Абашидзе перешла 25 бригада грузинской армии и части внутренних войск, командиры которых заявили: «Аджария под США не пойдет».

Попытка Саакашвили лично приехать в Батуми провалилась, его не пропустили на границе. Абашидзе направил в Москву исчерпывающий меморандум, разъясняя, что из себя представляет Саакашвили, какой курс займет, и почему без Батуми ему не выжить, сообщив о готовности Аджарии пойти «абхазским путем», вымести Саакашвили из страны, превратить Грузию в федеративное государство… Вновь в Грузию летит Игорь Иванов», – напоминает Алкснис.

В результате этой политики Россия потеряла Грузию как своего союзника, группировку войск пришлось вывести из важнейшего региона раньше положенного срока, а спустя год после этого началась война: «Задайте себе вопрос: «Рискнула бы Грузия напасть на Южную Осетию и Абхазию в августе 2008 года, если бы на ее территории на законных основаниях находились российские войска? Даже находящиеся в процессе вывода?» – отмечает политик.