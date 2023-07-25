Как Россия спутала украинские карты выходом из зерновой сделки
Своим выходом из так называемой зерновой сделки, позволявшей вывоз украинской сельхозпродукии морем, Россия снижает террористическую угрозу.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик, капитан 1-го ранга в отставке Владимир Гундаров.
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«Зерновая инициатива – это хорошее прикрытие для военных операций, которые проводит Киев в Чёрном море против Крыма под непосредственным руководством американских и британских военных. Все надводные и подводные дроны, а также беспилотные летательные аппараты удобнее запускать в сторону южного и юго-восточного побережья Крыма с гражданских судов, которые перевозят различные грузы», – сказал Гундаров в интервью «Московскому комсомольцу».
По его словам, такого рода суда заодно они выполняют специальные миссии в интересах НАТО и Украины.
«Одно дело – спустить на воду с гражданского судна морской дрон в 60–80 милях от берега и направить его прямо на цель. И другое дело – запускать его, например, из Очакова, Николаева или порта Южный, что под Одессой. В этом случае ему надо незаметно обогнуть с юго-запада Крымский полуостров, чтобы попасть в Севастопольскую бухту. А это только по прямой свыше 150 морских миль. До Крымского моста – вообще в два раза больше. Конечно, выход России из зерновой инициативы сильно мешает планам Киева проводить террористические атаки в Крыму», – считает аналитик.
При этом он указывает и на экономический аспект, в частности, сльхозпродукция – это единственная украинская «валюта», которой Киев может частично расплачиваться с Западом за военную и экономическую «помощь», а все крупные элеваторы и другая сельскохозяйственная инфраструктура во многом принадлежат иностранным компаниям.
«Зерно – специфический товар. Его можно один раз купить, а перепродать затем много раз. Как говорил известный великий «слепой» с Крещатика, «вы ещё не знаете Паниковского! Паниковский вас всех продаст, и купит, и снова продаст, но уже дороже!» Вот по такой же схеме все раскручивается и сейчас.
Украинское зерно уже давно куплено и продано дороже по фьючерсным контрактам. А Москва своим выходом из «зерновой сделки» вдруг спутала Киеву все карты. А деньги-то за зерно уже заплачены! Так что в данном случае Йенс Столтенберг выполняет заказ биржевых воротил с Уолл-стрит. Киев при этом, как в известном анекдоте, просто рядом болтается, но в деле не участвует», – убежден Гундаров.
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