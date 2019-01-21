Как Россия вытеснит США из Черного моря

21.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Россия хочет лишить США поводов для участившихся заходов военных кораблей в Черное море, вынеся проблему Керченского пролива на обсуждение в Нормандском формате – с участием лидеров ЕС, но без присутствия американцев.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нормандский формат и Минский процесс будет рассматривать вопрос Керченского залива. Немцы и французы дали на это согласие. Но почему они это сделали? Во-первых, американцев отсюда вытесняют, и у них будет меньше причин для своего военного присутствия, во-вторых, россияне на это согласились по причине того, что немцы дают добро на «Северный поток-2». Ведь, если бы было обострение ситуации в Азово–Керченском заливе, новая военная фаза, тогда «Северный поток-2» блокируется, новые санкции и американское присутствие», – сказал Вадим Карасёв.

С ним согласился присутствующий в студии экс-спикер МИД Украины Василий Филипчук.

«То, что случилось в Азове, было желтым, если не красным сигналом всем странам региона о большой вероятности возобновления насилия и даже прямого военного столкновения», – напомнил эксперт.

«Правильно сказано по «Северному потоку-2». Американские промышленники заинтересованы в том, чтобы вытеснить Россию с европейского газового рынка. Ведь это вредит их собственным интересам, и они не думают про Украину, они думают, прежде всего, о себе. Украина – это просто аргумент в этой дискуссии», – отметил Василий Филипчук.