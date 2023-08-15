Как руководство УПЦ сдавало Лавру. Или «каминг-аут» Коминко

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Разворачивается, возможно, последний акт изгнания украинским режимом Православной Церкви из Киево-Печерской Лавры. Украинские силовики взламывают корпуса, где осталась горстка монахов и паломников. Мирян в Лавру не впускают совсем, а для монахов, которых пока насильно не выдворяют, ворота тоже работают только в одну сторону – на выход.

При этом, священноначалия в Лавре нет – по опечатанной резиденции Митрополита Онуфрия шастают ПЦУшники. Как нет тысяч и десятков тысяч верующих на защите главного монастыря.

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Как же так получилось, если канонической Церкви достаточно было кликнуть клич по своим приходам, чтобы собрались десятки тысяч прихожан, как на массовые крестные ходы до этого?

Об этом, по недалекости своей, призналась околоцерковная медийщица Юлия Коминко. Юлия когда-то работала под началом бывшего священника Георгия Коваленко, который при покойном Владимире (Сабодане) возглавлял пресс-службу УПЦ. А после «томоса» вместе с гомосексуалистом Драбинкой перебежал в ПЦУ. И теперь оттуда поливает помоями свою родную Церковь со всех украинских инфоплощадок. Юлия Коминко до последнего времени называла Георгия Коваленко «дорогим шефом».

После «трансперехода» Георгия в ПЦУ Юлия сосредоточилась на медиапроектах архиепископа Ионы Черепанова, который, оставаясь формально в УПЦ, заделался чуть ли не самым активным украинским националистом и автокефалистом в Церкви.

Сегодня Юлия, видимо, не смогла дальше сдерживаться и выкатила пост, из которого явствует, что проавтокефальная группа в УПЦ радуется, что «все происходит ТАК, КАК НУЖНО» (это они о захвате Лавры и множества других храмов).

Кроме того, Юлия признается, что «мы доверились священноначалию». То есть, это именно «священноначалие» не призывало прихожан защищать святыни.

А для чего «священноначалие» не призывало защищать святыни? Коминко пишет и об этом! Для того, чтобы «РосСМИ не получили своей желаемой картинки: миллионы под Лаврой, которых нужно защищать».

Характерно, что пост Юлии в фейсбуке разместил у себя и Иона Черепанов с комментарием «Именно так!». То есть, предатели среди священноначалия фактически признались, что «сливают» Православную Церковь на Украине намеренно.