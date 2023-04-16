«Как с пистолетом на автоматы» – офицер ВС ВСУ о возможностях украинской авиации

Тарас Стрельцов.  
16.04.2023 19:19
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Дзен, Украина


Переданные Киеву из Европы старые самолёты Миг-29 не способны противостоять современной российской авиации и системам ПВО.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Переданные Киеву из Европы старые самолёты Миг-29 не способны противостоять современной российской авиации и...

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«Сейчас российская авиация действует издалека, с оккупированной территории и российской границы, Брянской и Курской области. Запускают управляемые бомбы, ракеты.

Я сделаю аналогию, чтобы люди понимали, что представляет собой МиГ-29 против Су-30, не говоря уже о Су-35. Вот у вас в руке пистолет Макарова, и вы с ним сидите в окопе. А за 200 метров от вас сидят пять человек с автоматами.

Вот по количеству и технологиям приблизительно такие вариации. Теоретически патроны и оружие у вас есть, но достать врага вы не можете, пули не долетают. Враг видит вас лучше, у них прицел лучше», – возмутился Игнат.

Он подчеркнул, что Киев должен продолжать выпрашивать у Запада более современную авиацию.

«Поэтому нам нужны две снайперских винтовки, чтобы перестрелять врага. Это F-16. Да, МиГи нам помогут запускать ракеты, охотиться за «Шахедами» и крылатыми ракетами, которые немного притихли», – подытожил он.

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