«Как с пистолетом на автоматы» – офицер ВС ВСУ о возможностях украинской авиации

Переданные Киеву из Европы старые самолёты Миг-29 не способны противостоять современной российской авиации и системам ПВО.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас российская авиация действует издалека, с оккупированной территории и российской границы, Брянской и Курской области. Запускают управляемые бомбы, ракеты.

Я сделаю аналогию, чтобы люди понимали, что представляет собой МиГ-29 против Су-30, не говоря уже о Су-35. Вот у вас в руке пистолет Макарова, и вы с ним сидите в окопе. А за 200 метров от вас сидят пять человек с автоматами.

Вот по количеству и технологиям приблизительно такие вариации. Теоретически патроны и оружие у вас есть, но достать врага вы не можете, пули не долетают. Враг видит вас лучше, у них прицел лучше», – возмутился Игнат.